Σακελλαροπούλου: Η πανδημία δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Ευρώπης

Συνάντηση της ΠτΔ με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά...

Η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής εντός του Ιουλίου και οι κρίσιμες αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα το μεσημέρι, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Μαργαρίτης υπογράμμισε ότι «έχουμε μπροστά μας έναν ευρωπαϊκό Ιούλιο όπου αναμένουμε με αισιοδοξία την Σύνοδο Κορυφής και τη συμφωνία των αρχηγών -κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πακέτο ανάκαμψης και την οικονομική επανεκκίνηση».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι για τη χώρα μας είναι μια μοναδική ευκαιρία, γιατί όχι μόνο θα μας δώσει πρωτοφανείς πόρους που θα μπορέσουν να στηρίξουν τη ζώσα οικονομία και κυρίως τους ασθενέστερους κι αυτούς που υπέφεραν πιο πολύ από την πανδημία, αλλά και να δώσουμε ελπίδα στους νέους Έλληνες.

Όπως σημείωσε, «ήμουν χθες στην Πάτρα κι έλεγα ας είναι αυτή η γενιά του braindrain, η τελευταία γενιά Ελλήνων που αναγκάστηκε να αφήσει την πατρίδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η αλλαγή σελίδας θα μπορέσει να σημάνει ουσιαστικά και μια νέα εποχή για το οικονομικό και παραγωγικό πρότυπο της χώρας».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισήμανε ότι «η πανδημία δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Ευρώπης» και πρόσθεσε ότι «το θέμα της επανεκκίνησης των οικονομιών είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλες τις χώρες, αλλά ιδίως για τη δική μας».

Αναφερόμενη στην γενιά του braindrain, υπογράμμισε ότι «έχει πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα προς το παρόν και μακάρι να μην κληθεί να πληρώσει ακόμη μεγαλύτερο και να πάνε τα πράγματα από δω και πέρα καλύτερα».

Εκτίμησε, επίσης, ότι είναι ευκαιρία να αποδειχτεί στην πράξη η αλληλεγγύη των κρατών-μελών της Ευρώπης συνολικά και απευθυνόμενη στον κ. Σχοινά, έκανε λόγο για την αρμοδιότητά του, και σε έναν άλλο πολύ σημαντικό τομέα, του προσφυγικού και του μεταναστευτικού.

Μάλιστα, τόνισε ότι στον τομέα αυτόν, η χώρα μας σηκώνει τεράστιο βάρος, γιατί καλείται να προστατεύσει ανθρώπους κατατρεγμένους και να συνδυάσει αυτήν την οφειλόμενη προστασία, κατά τις ανθρωπιστικές αξίες και το διεθνές δίκαιο, με την προστασία βεβαίως των συνόρων μας, που είναι και σύνορα της Ευρώπης.

«Αυτήν την πολύ δύσκολη εξίσωση καλείται να λύσει κι εδώ η Ευρώπη. Προς το παρόν, παρόλα τα βήματα που έχουν γίνει κι έχετε κι εσείς συμβάλει σε αυτό, περιμένουμε με ενδιαφέρον και κάποια αγωνία τολμώ να πω, να δούμε κι εκεί την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία δεν ήταν στο παρελθόν τόσο επαρκής» κατέληξε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.