Ο καιρός για τους αγρότες

Αλλαγή του σκηνικού, με τοπικά έντονα φαινόμενα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, προβλέπουν οι ειδικοί. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι το Σάββατο ο καιρός. Τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, από τις μεσημβρινές ώρες, ενώ στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το ωΐδιο στο αμπέλι.

Διαπιστώσεις :

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μολύνσεις και το βλαστικό στάδιο της εποχής (ράγες σε ανάπτυξη) είναι πολύ ευαίσθητο.

Οδηγίες :

Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή (συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με το σκεύασμα). Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (DP) έχει καλή θεραπευτική δράση και ενδείκνυται σε αμπέλια με σοβαρές προσβολές από τον μύκητα.

Προσοχή : το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνω από 30οC μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα. Επισημαίνεται επίσης ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του θειαφιού σε οινοποιήσιμες ποικιλίες που έχει ξεκινήσει το κλείσιμο των σταφυλιών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: