Στα “χαρακώματα” Άρης και ΕΠΟ

“Πυρά” εκατέρωθεν μετά την τιμωρία των Θεσσαλονικέων από την FIFA...

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση με την οποία βάλλει κατά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, για το θέμα της τιμωρίας από τη FIFA, η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε και νέα, στην οποία ουσιαστικά κατηγορεί την Κυβέρνηση πως κωλυσιεργεί στην προσπάθειά της να βρεθεί άμεσα μια λύση ώστε να γίνει η άρση του ban.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση οι διοικούντες την «κίτρινη» ΠΑΕ, αφενός δεν έχουν καμία ενημέρωση από τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά την προ 49 ημερών τηλεδιάσκεψη αφετέρου θέτουν την Κυβέρνηση προ των ευθυνών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Περάσανε 49 μέρες από την τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον Υπουργό Επικράτειας, κ. Γεραπετρίτη και έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση από την κυβέρνηση για το ζήτημα του ban της FIFA. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας το τελευταίο διάστημα, ο κ. Γεραπετρίτης και η κυβέρνηση... σφυρίζουν αδιάφορα. Δεν έχουμε την παραμικρή ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών που ανέλαβε, όπως δεσμεύτηκε (εκτός αν δεν προέβη σε καμία ενέργεια και οι υποσχέσεις της ήταν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;).

Μας προκαλεί έκπληξη και δυσφορία η στάση του κ. Γεραπετρίτη, που ενώ για να εξυπηρετήσει άλλες ΠΑΕ έσπευσε να περάσει τροπολογίες στη Βουλή "εν μία νυκτί", στην περίπτωση του Άρη έχει μια ανεξήγητη συμπεριφορά.

Σε κάθε περίπτωση η ΠΑΕ Άρης και συνολικά η οικογένεια του Άρη αξιολογούν την στάση του κ. Γεραπετρίτη και της κυβέρνησης. Και εφόσον συνεχιστεί αυτή η στάση τους θα συμπεριφερθούν αναλόγως όταν έρθει η ώρα...

Όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους (αλλά και από την προκλητική αδιαφορία τους...)

Σε κάθε περίπτωση οι φίλοι του Άρη να είναι βέβαιοι ότι η διοίκηση της ΠΑΕ χειρίζεται με υπευθυνότητα το ζήτημα του ban και με ή χωρίς τη συμπαράσταση του κ. Γεραπετρίτη θα δώσει σύντομα μια οριστική λύση. Κι ας μην είναι πρόβλημα για το οποίο ευθυνόμαστε εμείς. Θα επανέλθουμε στο άμεσο μέλλον με περισσότερες αποκαλύψεις...».

Η απάντηση της ΕΠΟ

Η ΕΠΟ απάντησε με δική της ανακοίνωση στη σημερινή ανακοίνωση του Άρη, με στην οποία οι «κίτρινοι» άφησαν σαφείς αιχμές κατά της διοίκησής της, προειδοποιώντας ότι θα προβούν σε «όλες τις απαραίτητες ενέργειες» για να διαπιστώσουν αν υπήρξε δόλος, καθότι η ΠΑΕ υπέστη ζημία «για την οποία κάποιοι θα λογοδοτήσουν».

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συστηματική προσπάθεια κατασυκοφάντησης της Ε.Π.Ο., που συντονισμένα και σε καθημερινή βάση επιχειρείται το τελευταίο διάστημα από συγκεκριμένα κέντρα του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν αποτελεί παρά... προφάσεις εν αμαρτίαις.

Η διοίκηση της Ε.Π.Ο. πολιτεύεται με βάση την τήρηση των κανονισμών του Παιχνιδιού και την προστασία των συμφερόντων των Ελληνικών Συλλόγων, έχοντας ως προτεραιότητα τη διαφάνεια και την ισονομία, κατόπιν τούτου δε, προφανώς και απορρίπτει κάθε ισχυρισμό περί "αστοχιών και λανθασμένων χειρισμών", καθώς επίσης και περί οποιασδήποτε "αμέλειας" ή "δόλου" διοικούντων και στελεχών της στη συνολική διαχείριση του θέματος που προέκυψε με την Π.Α.Ε. Άρης.

Τούτων δοθέντων, οι όποιες απειλές θα πρέπει να απευθύνονται σε όσους προκάλεσαν, με τους χειρισμούς τους, τη σημερινή κατάσταση στη λαοφιλή Π.Α.Ε. και όχι κατά εκείνων που προσπαθούν να συνεισφέρουν με ρεαλιστικές λύσεις».