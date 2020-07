Life

H ... “εξωτική” οδός Πανεπιστημίου (εικόνες)

Τροπικά δέντρα στο κέντρο της Αθήνας για τον “Μεγάλο Περίπατο”...

Με φοίνικες γέμισε η οδός Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά τις ζαρντινιέρες και τα λουλούδια, που τοποθετήθηκαν λόγω του “Μεγάλου Περιπάτου”, ο δήμος Αθηναίων “φύτεψε” και φοίνικες.

Τα τροπικά δέντρα βρίσκονται μέσα σε μεγάλες λευκές ζαρντινιέρες και αλλάζουν την εικόνα του πολυσύχναστου δρόμου της Πρωτεύουσας…