Αθλητικά

GP Αυστρίας: Ο Μπότας στην pole position

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την Αυστρία ξεκινάει η νέα σεζόν του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Ο Βαλτέρι Μπότας θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό γκραν πρι της Αυστρίας, στην πίστα του Σπίλμπεργκ, το πρώτο της νέας σεζόν του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ένα, μετά τη διακοπή των αγώνων λόγω της πανδημίας.

Ο Φινλανδός πιλότος της Mercedes κατέκτησε την pole position, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Βρετανό «ομόσταυλο» του και παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, και στην τρίτη τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.

Να σημειωθεί πως μετά από σχεδόν τρίμηνη διακοπή, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα μονοθέσια θα πάρουν την θέση τους αύριο στην γραμμή εκκίνησης του αυστριακού γκραν πρι, αφού πρώτα όλες οι ομάδες υποβλήθηκαν σε τεστ, τα οποία όλα ήταν αρνητικά.

Η κατάταξη:

1. Βαλτέρι Μπότας (Φινλανδία-Mercedes) 1:02.939

2. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία-Mercedes) +0.012

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία-Red Bull) +0.538

4. Λάντο Νόρις (Βρετανία-Mclaren) +0.687

5. Αλεξάντερ Ολμπον (Ταϊλάνδη-Red Bull) +0.929

6. Σέρχιο Πέρεθ (Μεξικό-Racing Point) +0.929

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό-Ferrari) +0.984

8. Κάρλος Σάινθ (Ισπανία-Mclaren) +1.032

9. Λανς Στρολ (Καναδάς-Racing Point) +1.090

10. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία-Renault) +1.300