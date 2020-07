Αθλητικά

Ο Μπουφόν “προσπέρασε” τον Μαλντίνι

Ο θρυλικός πορτιέρο της Γιουβέντους είναι στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του, στα 42 του χρόνια, επιτυγχάνοντας ένα ασύλληπτο ρεκόρ.

Ο Τζίτζι Μπουφόν βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα του σημερινού τοπικού ντέρμπι της Γιουβέντους κόντρα στην Τορίνο και έφθασε τις 648 εμφανίσεις στην Serie A, ξεπερνώντας τον Πάολο Μαλντίνι.

Ο 42χρονος θρυλικός τερματοφύλακας της Γιουβέντους έγραψε τ' όνομά του στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθώς άφησε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον κορυφαίο Ιταλό αμυντικό όλων των εποχών, Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος είχε 647 συμμετοχές.

Να σημειωθεί πως ο Μπουφόν έχει συνολικά (σε Πάρμα, Γιουβέντους και Παρί Σεν Ζερμέν) 1.090 επαγγελματικά παιχνίδια στη σπουδαία καριέρα του!