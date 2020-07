Κόσμος

Φονική επίθεση τίγρης σε ζωολογικό κήπο

Φύλακας τραυματίσθηκε θανάσιμα από τίγρη της Σιβηρίας. Έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Μία φύλακας του ζωολογικού κήπου της Ζυρίχης τραυματίσθηκε θανάσιμα από τίγρη, όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση του ζωολογικού κήπου.

Μετά το μεσημέρι, η υπηρεσία επείγουσας ανάγκης του κήπου πληροφορήθηκε ότι μία φύλακας είχε δεχθεί επίθεση από τίγρη της Σιβηρίας εντός του κλουβιού που προορίζεται για τα ζώα αυτά.

Ομάδα φυλάκων έφθασε αμέσως επί τόπου και κατόρθωσε να προσελκύσει το ζώο προς τον εξωτερικό χώρο.

Βαριά τραυματισμένη, η 55χρονη φύλακας, άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο της επίθεσης.

Έρευνα θα διαπιστώσει πώς συνέβη το περιστατικό και «για ποιον λόγο η φύλακας βρισκόταν εντός του κλουβιού ταυτόχρονα με το ζώο».