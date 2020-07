Αθλητικά

“Μπλόκο” του ΟΦΗ στον ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” άφησε βαθμούς στο Ηράκλειο, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη “μάχη” για την έξοδο στο Champions League.

Σε ένα συναρπαστικό ματς, με τέσσερα γκολ και δύο αποβολές, ο ΟΦΗ υποχρέωσε σε ισοπαλία 2-2 τον ΠΑΟΚ στο “Θόδωρος Βαρδινογιάννης”, για την 6η αγωνιστική των πλέι-οφ της Super League, και του στέρησε δύο πολύτιμους βαθμούς, στη “μάχη” για τη δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League.

Ο Μπίσεσβαρ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους μόλις στο 5ο λεπτό, αλλά ο Νέιρα (18΄) και ο Φιγκεϊρέδο (43΄) ανέτρεψαν την κατάσταση, πριν ισοφαρίσει ο Μιχαηλίδης στο 76΄. Με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκαν ο Κουτρουμπής του ΟΦΗ στο 59΄ και ο Εσίτι του “Δικεφάλου του Βορρά” στο 81΄.

Το γρήγορο γκολ του ΠΑΟΚ, με τον Μπίσεσβαρ στο 5΄ να σκοράρει από κοντά μετά από σέντρα του Λημνιού, προδιέθετε για ένα εύκολο βράδυ στο Ηράκλειο για τον “Δικέφαλο του Βορρά”, που άλλωστε ήταν αυτός που είχε το βαθμολογικό κίνητρο. Οι γηπεδούχοι, όμως, που στον α΄ γύρο των πλέι-οφ πήραν μόλις έναν βαθμό, έβγαλαν αντίδραση και είχαν ένα διάστημα που... στρίμωξαν τους αντιπάλους τους στα καρέ του Πασχαλάκη. Ο διεθνής τερματοφύλακας έδιωξε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Κουτρουμπή στο 14΄, είδε το σουτ του Βαζ στο 17΄ να σταματά στο δοκάρι, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στο σουτ του Νέιρα στο 18΄, με το οποίο ο ΟΦΗ ισοφάρισε το παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια ξαναπήρε τα ηνία του αγώνα, κέρδισε κάποια φάουλ έξω από την περιοχή του Γουάιλι (σε ένα από αυτά οι Θεσσαλονικείς ζήτησαν αποβολή του Κουτρουμπή, αλλά ο διαιτητής, αφού συμβουλεύτηκε και το VAR, έδειξε κίτρινη κάρτα στον αμυντικό του ΟΦΗ), αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει. Αντιθέτως, οι Κρήτες ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα στο 43΄, σε μία ωραία επίθεση που ολοκληρώθηκε με γύρισμα του Μπράουν και κοντινή προβολή του Φιγκεϊρέδο για το 2-1. Στην εκπνοή του α΄ μέρους, οι φιλοξενούμενοι “άγγιξαν” την ισοφάριση, αλλά ο Γουάιλι απέκρουσε με υπερένταση το σουτ του Λημνιού.

Το δεύτερο μέρος εξελίχθηκε σε μονόλογο του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Κουτρουμπή με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 59΄. Η κεφαλιά του Βαρέλα (49΄) και το σουτ του Γιαννούλη (51΄) δεν βρήκαν εστία, ενώ ο Άμπελ Φερέιρα ολοκλήρωσε και τις πέντε αλλαγές του ως το 63ο λεπτό! Μία εξ αυτών, ο 20χρονος Γιάννης Μιχαηλίδης, ήταν αυτός που ισοφάρισε τελικά στο 76΄, με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ και ο «Δικέφαλος» έψαξε με μανία το νικητήριο γκολ, παρότι έμεινε και αυτός με δέκα από το 81΄, μετά την αποβολή του Εσίτι. Το ανάποδο ψαλίδι του Μαουρίσιο στο 86΄ βρήκε καλά τοποθετημένο τον Γουάιλι που μπλόκαρε, η κεφαλιά του Άκπομ στο 88΄ έφυγε ελάχιστα άουτ και στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων λίγο έλειψε ο ΟΦΗ να πάρει τη νίκη, όμως ο Νέιρα νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Πασχαλάκη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Γουάιλι, Κουτρουμπής, Νέιρα, Μαρινάκης (89΄ Νάστος), Κ. Γιαννούλης, Φιγκεϊρέδο (89΄ Μάνος), Βαζ (60΄ Ζοάο Βίκτορ), Στάικος (77΄ Σακόρ), Μεγιάδο, Κοροβέσης, Μπράουν

ΠΑΟΚ (Αμπελ Φερέιρα): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο (46΄ Μιχαηλίδης), Ίνγκασον, Βαρέλα, Δ. Γιαννούλης, Μαουρίσιο, Ελ Καντουρί (46΄ Εσίτι), Λημνιός (63΄ Μάτος), Μπίσεσβαρ (63΄ Άκπομ), Στοχ (61΄ Τζόλης), Σφιντέρσκι.