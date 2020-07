Τοπικά Νέα

Φθιώτιδα: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από το μπουρίνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία. Προειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία για τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν το απόγευμα της Κυριακής τη Φθιώτιδα, με τη βροχόπτωση να έχει δημιουργήσει ποταμούς “κόβοντας” τη συγκοινωνία σε τουλάχιστον δύο σημεία.

Λίγο πριν τις 17:00 ξεχείλισε χείμαρρος στο ύψος του χωριού Αυλάκι, ενδιάμεσα της Λαμίας με τη Στυλίδα και τα νερά κάλυψαν το οδόστρωμα της Παλιάς Εθνικής οδού Λαμίας - Λάρισας, με συνέπεια να κοπεί η κυκλοφορία σε δεκάδες νταλίκες που κινούνταν στο συγκεκριμένο δίκτυο. Ήδη η Αστυνομία είχε απαγορεύσει την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο δρόμο και την εξέτρεπε στην εθνική οδό Λαμίας - Θεσσαλονίκης.

Ακόμη στην παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λιβαδειάς, λίγο πριν το χωριό Αμφίκλεια, στο ύψος του οικισμού Άνω Καλύβια, υλικά τα οποία μεταφέρθηκαν από χείμαρρο, διέκοψαν την κυκλοφορία. Επί τόπου έσπευσαν μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας της Φθιώτιδας για να ανοίξουν τον δρόμο.

Εξάλλου, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε άλλες δύο περιοχές στη δυτική Φθιώτιδα σημειώθηκαν παρόμοια προβλήματα, τα οποία όμως ξεπεράστηκαν, καθώς πρόκειται για δευτερεύον δίκτυο χωρίς σημαντικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Πολιτική Προστασία της Φθιώτιδας, η διάρκεια του φαινομένου θα είναι μέχρι τις 8 το βράδυ, συνιστώντας συγχρόνως τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της Τροχαίας και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Φωτό: Lamia Report