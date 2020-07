Αθλητικά

Ξάνθη: νέα καθοριστικά τεστ για κορονοϊό στην ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τα αποτελέσματα των τεστ που θα πραγματοποιηθούν το βράδυ της Κυριακής, θα εξαρτηθεί και η τύχη του κρίσιμου αγώνα με τη Λαμία.

Σε νέα τεστ για κορονοϊό θα υποβληθούν τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ξάνθης, το βράδυ της Κυριακής, 5 Ιουλίου.

Αυτό θα είναι το τρίτο διαδοχικό τεστ σε ισάριθμες μέρες με τα αποτελέσματα να αναμένονται το μεσημέρι της Δευτέρας.

Αν είναι και πάλι αρνητικά, όπως τα δυο προηγούμενα, τότε στις 19:30 στο ΔΑΚ Λαμίας η Ξάνθη θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής των play out της Superleague.

Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή (03.07.2020) είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, μέλος της θρακιώτικης ομάδας, κάτι που έφερε και την αναβολή της συγκεκριμένης αναμέτρησης.