Δραματική προειδοποίηση επιστημόνων: ο κορονοϊός μεταδίδεται και με τον αέρα

Τι υποστηρίζουν σε ανοιχτή τους επιστολή προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 229 επιστήμονες, ζητώντας να αναθεωρήσει τις οδηγίες του.

Εκατοντάδες επιστήμονες δηλώνουν ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο νέος κορονοϊός ευρισκόμενος σε μικρότερα των σταγονιδίων σωματίδια στον αέρα, μπορεί να προσβάλει τους ανθρώπους και καλούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναθεωρήσει τις οδηγίες του, αναφέρεται σε δημοσίευμα των New York Times.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ασθένεια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως μέσω σταγονιδίων προερχομένων από την μύτη ή το στόμα, τα οποία εκτοξεύονται όταν ένα άτομο που έχει προσβληθεί από την Covid-19 βήχει, φτερνίζεται ή μιλά.

Σε ανοικτή επιστολή προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οποία θα δημοσιευθεί σε επιστημονική επιθεώρηση την προσεχή εβδομάδα, 239 επιστήμονες από 32 χώρες επισημαίνουν στοιχεία που δείχνουν ότι μικρότερα σωματίδια στον αέρα μπορούν να προσβάλουν τους ανθρώπους, σύμφωνα με το δημοσίευμα των NYT https://nyti.ms/2VIxp67.

Είτε μεταφέρεται μέσω μεγαλύτερων σταγονιδίων που εκτοξεύονται στον αέρα είτε μέσω μικρότερων σταγονιδίων που εξέρχονται μέσω της αναπνοής και μπορούν να μεταφερθούν από την μία άκρη ενός δωματίου στην άλλη, ο κορονοϊός μεταφέρεται αερογενώς και μπορεί να μολύνει τους ανθρώπους αν εισπνευσθεί, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους NYT, ο διεθνής οργανισμός έχει ανακοινώσει ότι τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο ιός μεταδίδεται αερογενώς δεν είναι πειστικά.

«Ειδικά τους τελευταίους έναν δυο μήνες, έχουμε δηλώσει επανειλημμένως ότι θεωρούμε πως η αερογενής μετάδοση είναι δυνατή, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν υποστηρίζεται από στέρεα και σαφή στοιχεία», δήλωσε η Μπενεντέτα Αλεγκράντσι, τεχνικός επικεφαλής πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων του ΠΟΥ, σύμφωνα με τους New York Times.