Κοινωνία

Πλατεία Βικτωρίας: Απομακρύνθηκαν οι πρόσφυγες – Ένταση με άνδρες των ΜΑΤ (βίντεο)

Την αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησε από κοντά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Στις δομές φιλοξενίας του Σκαραμαγκά και του Σχιστού μεταφέρθηκαν προσωρινά απόψε περίπου 150 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που παρέμεναν στην πλατεία Βικτωρίας, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Υπουργός Νότης Μηταράκης, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην πλατεία και παρακολούθησε από κοντά την επιχείρηση μεταφοράς τους, σημειώνει ότι «αποχώρησαν όλοι οι πρόσφυγες από την πλατεία Βικτώριας σε προσωρινά καταλύματα. Χάρη στις ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», ενώ κάνει λόγο για «προσπάθεια αλληλέγγυων, που τώρα ήρθαν στην πλατεία, να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο με στόχο την δημιουργία εντυπώσεων».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση μεταφοράς έγινε χωρίς να δημιουργηθούν επεισόδια, αλλά με πειθώ. Ωστόσο, αναφέρει ότι το βράδυ του Σαββάτου δημιουργήθηκε ένταση με αλληλέγγυους, οι οποίοι αντέδρασαν σε ενέργεια των αστυνομικών δυνάμεων να απομακρύνουν αλλοδαπούς. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έγιναν 20 προσαγωγές, εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Το φως της δημοσιότητας είδαν, μέσω των social media, εικόνες που καταγράφουν την ένταση που προκλήθηκε: