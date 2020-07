Κοινωνία

Κύκλωμα εκβιαστών: στη φυλακή τα πρώτα μέλη της σπείρας

Πουλούσαν… προστασία, ακόμη και σε περίπτερα και σε pet shop!

Κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και με καλυμμένα τα πρόσωπα τους, προσήλθαν σήμερα στα Δικαστήρια Πειραιά, οι πέντε από τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα εκβιασμών.

Οι τρεις από αυτούς ανάμεσα τους κι ένας αστυνομικός, πήραν το δρόμο για τις φυλακές ενώ οι δύο είναι πλέον ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι έξι συλληφθέντες, ανάμεσα τους κι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος

Ο 35χρονος που φέρεται ως αρχηγός κάποια στιγμή ήρθε σε ρήξη με έναν νεαρό που ήταν το δεξί του χέρι θεωρώντας ότι τον πρόδωσε. Πήγε στο σπίτι του και τον χτύπησε.

Με ευκολία τηλεφωνούσε ακόμη και σε καταστήματα που αργούσαν να του πάνε την παραγγελία και απειλούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία οι εκφοβισμοί ακόμη με τοποθέτηση οστεοφυλακίων έξω από σπίτια, ώστε να στείλουν μήνυμα στα άτομα που βρίσκονταν σε αντιπαράθεση, αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας των μέλη του κυκλώματος.

Εκτός από τους εκβιασμούς, τους ξυλοδαρμούς και τους εμπρησμούς, κάποια από τα μέλη του κυκλώματος δραστηριοποιούνταν και στα ναρκωτικά.

Αναφέρονταν σε αυτά με τις λέξεις σκληρό, κουφέτο, γλυκάκι, λουκούμια, βρώμα και πέτρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία απαιτούσαν χρήματα κι από ιδιοκτήτες περιπτέρων ακόμη και από pet shop!