Αθλητικά

Με άρωμα… γυναίκας ο τελικός του Κυπέλλου Ουκρανίας

Για πρώτη φορά, όχι μόνο η διαιτητής που θα «σφυρίξει» στον τελικό, αλλά και οι βοηθοί της, θα είναι γυναίκες.

Η Κατερίνα Μονζούλ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα «σφυρίξει» στον τελικό του Κυπέλλου Ουκρανίας, όπου θα συναντηθούν την Τετάρτη (8/07) η Ντιναμό Κιέβου και η Βόρσκλα Πολτάβα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Δευτέρα (6/07) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Η 39χρονη, ήταν επίσης η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε σε αγώνα της Premier League Ουκρανίας, όταν «σφύριξε» στην αναμέτρηση Τσορνομόρετς Οντέσα-Βόλιν Λουτσκ, το 2016. Ήταν επίσης διαιτητής του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών το 2015 και του τελικού, ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, όπως επίσης και σε αγώνες της ίδιας διοργάνωσης του 2019, συμπεριλαμβανομένου κι ενός εκ των προημιτελικών.

Οι δύο βοηθοί της Μονζούλ και ο 4ος διαιτητής στον τελικό του Κάρκιβ, θα είναι επίσης γυναίκες. Ο καταληκτικός αγώνας της διοργάνωσης ήταν προγραμματισμένος αρχικά για τις 13 Μαΐου στην Τερνοπίλ, αλλά μετατέθηκε για τις 8 Ιουλίου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και ενώ είχε μεταφερθεί και η έδρα στο Λβιβ, τελικά άλλαξε και πάλι και ορίστηκε στο Κάρκιβ.