Κοινωνία

Οικογενειακή τραγωδία: σκότωσε τον γιο του κι αυτοκτόνησε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροβόλησε τον γιο του και μετά έστρεψε το όπλο του εγκλήματος καταπάνω του.

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Μηλέα (Σκλήβα) Ζαχάρως.

Ένας άντρας 86 ετών, πυροβόλησε και σκότωσε τον 45χρονο γιό του και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο καταπάνω του κι αυτοκτόνησε.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για αν ερευνήσουν τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες διαπληκτίζονταν συχνά τα τελευταία χρόνια, ενώ οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, βρήκαν σημείωμα.