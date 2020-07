Κοινωνία

Εκτροχιασμός τρένου στο σταθμό Κηφισιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Υπάρχουν τραυματίες.

Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, στον ΗΣΑΠ Κηφισιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συρμός για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκρουσε σε τοιχίο της αποβάθρας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικροτραυματισμοί.

Στο σημείο έχει σπεύσει μεγάλη αστυνομική δύναμη και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι τραυματίες παραλήφθηκαν από το ΕΚΑΒ. Πέντε εξ αυτών έχουν μεταφερθεί στον «Ευαγγελισμό» και ακόμα πέντε στον «Ερυθρό Σταυρό».

Στο σημείο βρίσκεται ομάδα από την Πολιτική Προστασί,α ενώ ο σταθμός παραμένει κλειστός. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 διεξάγεται κανονικά.

Ανακοίνωση για το ατύχημα εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ

"Σήμερα 07/07/2020 στις 12:15, συρμός της Γραμμής 1, εισερχόμενος στο σταθμό «ΚΗΦΙΣΙΑ», προσέκρουσε λόγω ολισθηρότητας στους προστατευτικούς προσκρουτήρες που ορίζουν το τέλος της Γραμμής. Δεν υπήρξε εκτροχιασμός του συρμού. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να τραυματιστούν ελαφρά 8 επιβάτες, οι οποίοι για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία Ερυθρός Σταυρός και Ευαγγελισμός. Ο οδηγός του συρμού οδηγήθηκε στην Τροχαία για κατάθεση. Ο συρμός δεν υπέστη υλικές ζημιές, αλλά αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για προληπτικούς λόγους. Η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 έχει αποκατασταθεί πλήρως από τις 12:15 και διεξάγεται κανονικά. Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. εκφράζει τη λύπη της για το ατυχές συμβάν και διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια" αναφέρει η ανακοίνωση.