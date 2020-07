Υγεία - Περιβάλλον

Σιαμαίες, ενωμένες στο κεφάλι, χωρίστηκαν έπειτα από τρεις επεμβάσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θεωρείται η πρώτη ανάλογη επέμβαση σε ολόκληρο τον κόσμο. Προετοιμαζόταν επί έναν ολόκληρο χρόνο.

Δυο σιαμαίες αδελφές, οι οποίες ήταν ενωμένες στο κεφάλι, χωρίστηκαν με επιτυχείς επεμβάσεις στο παιδιατρικό νοσοκομείο Bambin Gesu της Ρώμης.

Οι δυο αδελφές έγιναν δύο ετών στις 29 Ιουνίου και κατάγονται από την κεντρική Αφρική. Συνολικά, υποβλήθηκαν σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, διότι ήταν ενωμένες από μεγάλο τμήμα του κρανίου, του αυχένα και του φλεβικού συστήματος.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης εξηγούν ότι πρόκειται για την πρώτη επέμβαση αυτού του είδους στην χώρα και πιθανότατα, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η προετοιμασία των επεμβάσεων διήρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο και η τελευταία πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου. Όπως αναφέρει το ιταλικό παιδιατρικό νοσοκομείο, η μετεγχειρητική τους πορεία των τελευταίων τριάντα ημερών, θεωρείται απόλυτα ικανοποιητική.

Η θετική αυτή έκβαση οφείλεται και στην χρήση νέων τεχνολογιών, με τρισδιάστατη αναπαράσταση του κρανίου των δυο μικρών σιαμαίων. Οι Ιταλοί επιστήμονες υπογράμμισαν ότι η κρισιμότερη φάση ήταν ο χωρισμός του φλεβικού συστήματος, το οποίο σε πολλά σημεία ήταν κοινό.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισαν να επέμβουν σε τρεις διαφορετικές φάσεις, καταφέρνοντας, με τον τρόπο αυτό, να περιορίσουν τον κίνδυνο ισχαιμίας και αιμορραγιών.