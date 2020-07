Πολιτική

Κουτσούμπας: Ο αγώνας έχει ξεκινήσει και το ΚΚΕ είναι στην πρώτη γραμμή

«Η νέα καπιταλιστική κρίση επιταχύνθηκε από την πανδημία, αλλά δεν προκλήθηκε από αυτήν», σημείωσε.

«Αποκαλύπτουμε, παλεύουμε, συζητούμε, για να πείσουμε κι άλλους να μοιραστούμε τον ίδιο αγώνα και τον ίδιο δύσκολο, αλλά μόνο ελπιδοφόρο δρόμο: την πάλη για μία άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, που στο επίκεντρο της θα έχει την εξασφάλιση πραγματικής λαϊκής ευημερίας». Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης σε σύσκεψη με φορείς που πραγματοποιήθηκε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, «τώρα χρειάζεται όλο και περισσότεροι να κάνουν δικό τους σύνθημα το σύνθημα της σημερινής μας εκδήλωσης: Οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες της Αχαΐας πλήρωσαν πολλά. Μένουμε δυνατοί, οργανώνουμε την πάλη μας για να μην πληρώσουμε πάλι την κρίση τους». Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο αγώνας έχει ξεκινήσει και το ΚΚΕ είναι, όπως πάντα, στην πρώτη γραμμή, πιο έμπειρο, έτοιμο και μαχητικό».

Στην συνέχεια είπε ότι «είμαστε ήδη μέσα σε μία νέα καπιταλιστική κρίση, η οποία επιταχύνθηκε από την πανδημία, αλλά δεν προκλήθηκε από την πανδημία», προσθέτοντας ότι «είμαστε επίσης μέσα στην πανδημία και δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, ούτε όσον αφορά τα μέτρα ατομικής προστασίας, ούτε όσον αφορά την απαίτηση και την διεκδίκηση για πραγματική ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας».

Σχετικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επεσήμανε ότι «στέλνουν μηνύματα που δείχνουν μόνο νέους κινδύνους για το λαό μας και τους γειτονικούς λαούς, καθώς πυκνώνουν οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι σπίθες δηλαδή που μπορεί να γίνουν φωτιά».

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο», παρατήρησε, «έχουμε και την ένταση της κρατικής τρομοκρατίας, όπως αυτή αποτυπώνεται γραμμή προς γραμμή στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο γενικός γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ανεργίας, προτείνοντας μία σειρά από μέτρα για την στήριξη των ανέργων. Παράλληλα, όπως σημείωσε, «η περίφημη στήριξη της εργασίας, για την οποία πλειοδοτούν, τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, είναι ουσιαστικά το όχημα για περαιτέρω ξήλωμα των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων, των μισθών και των θέσεων εργασίας».

Επίσης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι «στο στόχαστρο της ίδιας πολιτικής είναι οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι», προσθέτοντας: «Τα μέτρα που ανακοινώνονται από την κυβέρνηση, αλλά και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Υιοθετούν τη σχεδόν οριζόντια λογική “όλοι είμαστε επιχειρηματίες” και κρύβουν το πιο βασικό: Ότι όποια χρηματοδοτικά εργαλεία και αν προτείνουν, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι οι τζίροι στα μικρά μαγαζιά είναι χαμηλοί. Λογικό κι επόμενο, αφού η πελατεία των μικρών επαγγελματιών είναι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι. Όπως είναι εξίσου λογικό ο εργαζόμενος να ψάξει την χαμηλότερη τιμή γιατί δεν έχει για περισσότερα. Τα μικρά μαγαζιά πρέπει να στηριχτούν από το κράτος, με τα μέτρα ανακούφισης που προτείνει το ΚΚΕ».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στο θέμα της υγειονομικής κρίσης, λέγοντας ότι «η περίοδος της πανδημίας έφερε στο προσκήνιο, έστω και με επώδυνο τρόπο, το δικαίωμα του λαού στην προστασία της υγείας του», τονίζοντας ότι «όλοι δώσαμε και δίνουμε μάχη για να προστατεύσουμε και να προστατευτούμε». Όμως, όπως συμπλήρωσε, «μαζί δίνουμε και την μάχη για να παρθούν μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και πρέπει να είναι μάχη, όχι μόνο για ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας, αλλά γιατί ούτως ή άλλως η κατάσταση στο δημόσιο τομέα υγείας ήταν και είναι ακόμα τραγική».

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι «κανένα όφελος δεν έχουν οι λαοί, ούτε της Ελλάδας, ούτε της Τουρκίας, ούτε κάποιας άλλης χώρας, τόσο από τις συναλλαγές, όσο και από τις συγκρούσεις των αστικών τάξεων». Αντίθετα, όπως πρόσθεσε, «κινδυνεύουν τόσο από “θερμά επεισόδια” ή τις πιο γενικευμένες συγκρούσεις, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, όσο κι από τις συμφωνίες άνευ αρχών που γίνονται στο σκοτάδι, με την καθοδήγηση και τις προτροπές των “ισχυρών συμμάχων” και τη “σημαία” της “συνεκμετάλλευσης”».

Η θέση του ΚΚΕ, συνέχισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, «είναι πως οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας, μαζί με όλους τους άλλους γειτονικούς λαούς, πρέπει να δυναμώσουν και να συντονίσουν την κοινή τους πάλη, ενάντια στους εκμεταλλευτές, στις συμμαχίες τους και να μετατρέψουν σε παρελθόν τις αιτίες που προκαλούν τους πολέμους».