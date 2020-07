Κοινωνία

Πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τετάρτη

Ποιες ώρες “κατεβάζει ρολά”. Κινητοποιήσεις και την Πέμπτη έχει προαναγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο, σήμερα, από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 11:30 στην Πλατεία Κοραή, αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει - μεταξύ άλλων - ότι «η κυβέρνηση δυναμώνει την καταστολή, φέρνοντας νομοσχέδιο για την ουσιαστική απαγόρευση των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων».

Παράλληλα, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, την Πέμπτη στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Πλατεία Κλαυθμώνος, από κοινού με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Το Γενικό Συμβούλιο καλεί τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ, σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία, να οργανώσουν αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.