Λαγκάρντ: Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι αποτελεσματική

Τα μέτρα που πήρε η ΕΚΤ μετά την πανδημία του κορονοϊού «έδειξαν την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητά τους, δηλώνει η επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα, όταν θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιό της, καθώς τα ισχυρά μέτρα στήριξης που έχει λάβει έως τώρα έχουν ηρεμήσει τις αγορές, διαμήνυσε η επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ, με συνέντευξη που έδωσε στους Financial Times, σημεία της οποίας αναδημοσιεύει το Bloomberg.

Η Λαγκάρντ τόνισε ότι τα μέτρα που πήρε η ΕΚΤ μετά την πανδημία του κορονοϊού «έδειξαν την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητά τους». Η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα είναι η πρώτη μετά από αυτή στις αρχές του Ιουνίου, όταν η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε σχεδόν τον διπλασιασμό του προγράμματός της αγοράς ομολόγων στα 1,35 τρισ. ευρώ.

«Έχουμε κάνει τόσα πολλά, ώστε έχουμε αρκετό χρόνο να αξιολογήσουμε» τα οικονομικά στοιχεία «προσεκτικά», επεσήμανε η πρόεδρος της ΕΚΤ. Οι δηλώσεις της επιβεβαιώνουν ότι η ΕΚΤ έχει ουσιαστικά μετακινηθεί σε μία κατάσταση αναμονής μετά την επάνοδο της οικονομίας της Ευρωζώνης σε τροχιά ανάκαμψης. Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Ίζαμπελ Σνάμπελ δήλωσε χθες ότι η ύφεση στην Ευρωζώνη μπορεί να είναι τελικά ηπιότερη απ' ό,τι αναμένεται.

Η Λαγκάρντ σημείωσε επίσης ότι η ΕΚΤ θέλει να «διερευνήσει κάθε διαθέσιμο δρόμο για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή», που μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση «πιο πράσινων» αλλαγών σε όλες τις λειτουργίες της κεντρικής τράπεζας, περιλαμβανομένου του προγράμματός της αγορών ομολόγων.