Life

Σάλος για εξώφυλλο του περιοδικού Vogue

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tο γυναικείο περιοδικό κατηγορήθηκε για έλλειψη ευαισθησίας, για τη στερεοτυπική και ξεπερασμένη απεικόνιση της ψυχικής ασθένειας.

Το περιοδικό Vogue στην Πορτογαλία απέσυρε ένα από τα τέσσερα εξώφυλλα του τεύχους για τον Ιούλιο/Αύγουστο του 2020 και είπε ότι «ζητά συγγνώμη» αφού η εικόνα προκάλεσε τεράστια αντίδραση στο διαδίκτυο. Με τίτλο «The Madness Issue» το εξώφυλλο δείχνει ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο με μια γυναίκα να κάθεται γυμνή σε μια μπανιέρα, καθώς δύο νοσοκόμες ντυμένες με παλαιού τύπου στολές ρίχνουν νερό στο κεφάλι της.

Αφού το περιοδικό κατηγορήθηκε για έλλειψη ευαισθησίας για τη στερεοτυπική και ξεπερασμένη απεικόνιση της ψυχικής ασθένειας, η Vogue Portugal ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει την εικόνα και θα ζητήσει συγνώμη. «Σε τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η ψυχική υγεία δεν μπορούμε να είμαστε διχασμένοι» αναφέρει ανάρτηση στον λογαριασμό του περιοδικού στο Instagram που δημοσιεύθηκε λίγες μέρες μετά την κοινοποίηση του εξωφύλλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Vogue Portugal έλαβε την απόφαση να αποσύρει ένα από τα τέσσερα εξώφυλλα του τεύχους Ιουλίου / Αυγούστου, το οποίο απεικονίζει μια σκηνή ψυχιατρικού νοσοκομείου» αναφέρεται στην ανάρτηση. «Η Vogue Portugal ζητά συγγνώμη για τυχόν προσβολή ή αναστάτωση που προκλήθηκε από αυτήν τη φωτογράφηση. Συνειδητοποιούμε ότι το θέμα της ψυχικής υγείας χρειάζεται μια πιο προσεκτική προσέγγιση. Ζητούμε συγνώμη για αυτό» προστίθεται στην ανάρτηση.

Το εξώφυλλο έγινε αμέσως στόχος κριτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί άνθρωποι το χαρακτήρισαν «προσβλητικό» και «δυσάρεστο», ενώ ένα άτομο καταδίκασε το περιοδικό ότι ωραιοποιεί «μια απεικόνιση της ψυχικής υγείας που επιστρέφει πίσω σε αρχαϊκές, τραυματικές θεραπείες».

Το μοντέλο από την Πορτογαλία Sara Sampaio σχολίασε επίσης αρνητικά το εξώφυλλο, τονίζοντας ότι την εξοργίζει ο τρόπος, με τον οποίο αντιμετωπίζεται συνήθως η ψυχική υγεία στα δελτία ειδήσεων, ειδικά στην Πορτογαλία. Η Sara Sampaio τόνισε ότι αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τον πορτογαλικό Τύπο, όταν μίλησε για τις επιθέσεις πανικού που βιώνει.