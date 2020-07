Κόσμος

Γκουτέρες: σε πρωτοφανή επίπεδα η ξένη ανάμιξη στη Λιβύη

Παρέμβαση του Δένδια στην τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ με θέμα τη Λιβύη.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κατήγγειλε σήμερα την «ξένη ανάμιξη που έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα» στη Λιβύη, με «την αποστολή εξελιγμένου εξοπλισμού και τον αριθμό των μισθοφόρων που εμπλέκονται σε μάχες».

Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας υπουργικής τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία του για την ανασύνταξη των στρατιωτικών δυνάμεων γύρω από την πόλη Σύρτη, που βρίσκεται στο ενδιάμεσο μεταξύ της Τρίπολης στα δυτικά και της Βεγγάζης στα ανατολικά.

Δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA), με έδρα την Τρίπολη, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, «με σημαντική εξωτερική υποστήριξη, συνεχίζουν την πορεία τους προς τα ανατολικά και βρίσκονται τώρα 25 χλμ. δυτικά της Σύρτης», σημείωσε. Στο παρελθόν, δυνάμεις της GNA προσπάθησαν δύο φορές να καταλάβουν την πόλη, δήλωσε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ.

Υποστηριζόμενη από την Τουρκία, η GNA πολεμά τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, που υποστηρίζεται κυρίως από την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μας απασχολεί ιδιαίτερα η ανησυχητική συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων γύρω από την πόλη και το υψηλό επίπεδο άμεσης ξένης παρέμβασης στη σύγκρουση, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ, των αποφάσεων και των δεσμεύσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη στο Βερολίνο» τον Ιανουάριο, επέμεινε ο Γκουτέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας είπε επίσης ότι οι συζητήσεις που έγιναν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στρατιωτικούς εκπροσώπους των δύο αντιμαχόμενων πλευρών της Λιβύης αφορούσαν «την αποχώρηση ξένων μισθοφόρων», «τη συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας», «τον αφοπλισμό και την αποστράτευση», καθώς και «τη πιθανότητα ενός μηχανισμού κατάπαυσης του πυρός».

Παράλληλα αναφέρθηκε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, στη δυνατότητα δημιουργίας μιας «αποστρατικοποιημένης ζώνης», ο έλεγχος της οποίας θα ανατεθεί στην αποστολή του ΟΗΕ που είναι παρούσα στη Λιβύη.

Από τις αρχές του έτους αναφέρεται συχνά η παρουσία στην εμπόλεμη βορειοαφρικανική χώρα Ρώσων και Σύρων μισθοφόρων (που συνδέονται με το συριακό καθεστώς για εκείνους που πολεμούν στο πλευρό των στρατευμάτων του Χάφταρ και με την αντιπολίτευση για όσους είναι στο πλευρό της GNA).

Η τελευταία στρατιωτική δραστηριότητα νότια της Τρίπολης και της περιοχής Ταρχούνα είχε ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό περίπου 30.000 ατόμων, αυξάνοντας τον αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων στη Λιβύη σε πάνω από 400.000, δήλωσε επίσης ο Γκουτέρες.

Παρέμβαση Δένδια

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναμένεται να παρέμβει στην τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ με θέμα τη Λιβύη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Πρόεδρο της Λιβυκής βουλής των Αντιπροσώπων Αγκίλα Σάλεχ, στο Τομπρούκ, αναμένεται να εστιάσει την παρέμβασή του στην ανάγκη επίτευξης πολιτικής λύσης στη Λιβύη, με άμεσο πρώτο βήμα την εκεχειρία και σταθερό στόχο την ειρήνευση στη Λιβύη και την εδραίωση ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, θα τονίσει την ανάγκη άμεσου τερματισμού έξωθεν παρεμβάσεων καθώς και της πιστής τήρησης του εμπάργκο όπλων.

Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση της ΕΕ “Ειρήνη”, η οποία αποσκοπεί στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων που έχει αποφασίσει το ΣΑΗΕ. Τέλος, αναμένεται επίσης να αναφερθεί και στα παράνομα τουρκολιβυκά μνημόνια.