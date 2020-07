Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον ελλιπή Άρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν με άνεση και από το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ολυμπιακός του αήττητου και ο Άρης των «14» ήταν μια άνιση μάχη, για την 7η αγωνιστική των πλέι-οφ. Οι ερυθρόλευκοι δεν κουράστηκαν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και μέχρι το 56/ κλείδωσαν μια νίκη (προηγούμενοι με 3-0) που επιβεβαίωσε την φετινή τους ανωτερότητα, φτάνοντας, χωρίς να απειληθούν σημαντικά, στο τελικό 2-4.

Η ροή των γκολ ξεκίνησε από τη στιγμή που τα πρώτα σημάδια αποδιοργάνωσης (κυρίως λόγω κούρασης) ήταν ορατά για τους «κίτρινους». Ο Ολυμπιακός με διαφορά ύψους και -σε ορισμένα σημεία- ταχύτητας, έβγαζε φάσεις, δημιουργούσε κρίσιμες στιγμές (δοκάρι ο Τοροσίδης) κι ο Κουέστα δεν μπορούσε να σώσει όλες τις μπάλες...

Ο Άρης των «14» στην αποστολή (ένας τερματοφύλακας και δυο αλλαγές στον πάγκο για τον Ένινγκ) δεν είχε την πολυτέλεια των εναλλακτικών λύσεων, επιστράτευσε τον Φετφατζίδη για να συμπληρώσει αξιοπρεπή ενδεκάδα και προσπάθησε με ό,τι του απέμεινε στο «ρεζερβουάρ».

Χασάν και Μασούρας άστραψαν και βρόντηξαν. Μοιράστηκαν τα τέσσερα γκολ (45/+2, 66/ με πέναλτι ο πρώτος και 34/, 49/ ο δεύτερος) και είδαν αρχικά τον Φετφατζίδη να μείωνει στο 56/ και το νέοτερο Μπαγκαλιάνη στο 88/ προσδίδοντας την τελική μορφή στο σκορ.

Διαιτησία: Κουτσιαύτης

Κίτρινες: Ματίγια - Καφού, Μπρούνο

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Μπακούτσης, Μπαγκαλιάνης, Δεληζήσης, Ροζ, Σάσα (80΄ Διαμαντόπουλος), Ματίγια, Γκάμα, Μαρτίνες, Φετφατζίδης, Μαντσίνι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Αλέν (77΄Τζολάκης), Τοροσίδης, Σεμέδο, Σισέ, Γκασπάρ (57΄ Ραντζέλοβιτς), Καφού, Μπουχαλάκης, Καμαρά (57΄ Μπρούνο), Μασούρας (69΄ Βαλμπουενά), Χασάν, Λοβέρα (69΄ Ξενιτίδης)