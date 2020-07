Πολιτική

Πάιατ για Αγία Σοφία: να παραμείνει παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς

Τι είπε ο Πρέσβης των ΗΠΑ με τον Απόστολο Τζιτζικώστα για τις επενδύσεις και το επιχειρτηματικό περιβάλλον στην βόρεια Ελλάδα.

Για την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε Τζαμί, τοποθετήθηκε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Σε ό,τι αφορά την Αγία Σοφία, ο κ. Πάιατ παρέπεμψε στην δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπεο και εξέφρασε την ευχή και την προσδοκία να διατηρηθεί ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο κ. Τζιτζικώστας ξενάγησε τον Τζέφρι Πάιατ στο νέο κτίριο της Περιφέρειας στη δυτική πλευρά της πόλης, το οποίο είναι βιοκλιματικό. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες συζήτησαν για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλά και για επενδύσεις αμερικανικών εταιριών στη Βόρεια Ελλάδα.

“Η Θεσσαλονίκη και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλάζουν και είναι έτοιμες να δεχθούν αμερικανικές επενδύσεις”, δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας και πρόσθεσε ότι “σε δύο χρόνια η Θεσσαλονίκη θα είναι μια πόλη στην οποία αξίζει να ζεις, να εργάζεσαι και να επενδύσεις.

Πηγή: thestival.gr - thesstoday.gr