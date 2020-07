Πολιτική

Novartis: στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η δικογραφία

Ολοκληρώθηκε η ποινική έρευνα για τους χειρισμούς των Εισαγγελών κατά της Διαφθοράς. Τι περιλαμβάνεται για τρία μη πολιτικά πρόσωπα.

Οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Ζάχαρης και Λάμπρος Σοφουλάκης οι οποίοι διενήργησαν ποινική προκαταρκτική έρευνα για τους χειρισμούς που έγιναν στην υπόθεση της Novartis από την Εισαγγελία Διαφθοράς, διαβίβασαν τη δικογραφία που έχουν σχηματίσει στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Ευάγγελο Ιωαννίδη για τις δικές του ενέργειες.

Ακόμη, οι δύο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, διαβίβασαν στον κ. Ιωαννίδη και τον φάκελο για τα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που αρχικά είχαν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου από την επιτροπή της Βουλής που διερευνά τυχόν εμπλοκή και ευθύνες του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην εν λόγω υπόθεση. Τα μη πολιτικά πρόσωπα είναι ο εκδότης Ιωάννης Φιλιππάκης και οι δημοσιογράφοι Ιωάννα Παπαδάκου και Αλέξανδρος Τάρκας.

Αναφορικά με τα μη πολιτικά πρόσωπα η επιστημονική επιτροπή της Βουλής έχει γνωμοδοτήσει ότι δεν έχει αρμοδιότητα η προανακριτική επιτροπή της Βουλής, αλλά οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Έτσι, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών θα κρίνει ως προς τα μη πολιτικά πρόσωπα εάν θα διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα ή θα τεθεί η δικογραφία στο αρχείο ως προς τα πρόσωπα αυτά.