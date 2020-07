Οικονομία

Αναστολή συμβάσεων εργασίας: διευκρινίσεις για την υποβολή δηλώσεων

Ανακοινώθηκαν επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα:

- Για τις περιπτώσεις εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας είχε τεθεί σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και παρατείνεται για τον Ιούνιο, υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας-Παρατάσεις/Οριστικές Διακοπές».

- Για τις περιπτώσεις εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον Ιούνιο, υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας».

- Το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας» υποβάλλεται μόνο από την έδρα της επιχείρησης (αρ. παραρτήματος - 0), ενώ παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών υποβολών, με την προϋπόθεση ότι κάθε επόμενη υποβολή περιλαμβάνει εργαζόμενους που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμία από τις προηγούμενες υποβολές.