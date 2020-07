Life

Ντρου Μπάριμορ: η γυμναστική με έκανε καλύτερη... μητέρα!

Τι λέει για το σώμα της και το κάρμα, την μέθοδο pilates και την μετατροπή του κορμιού της σε... "λεωφορείο".

Για την Ντρου Μπάριμορ, οι συνεδρίες της στο Pilates εξυπηρετούν δύο σκοπούς: οι προπονήσεις την βοηθούν να είναι μια καλή μαμά για τις κόρες της και διατηρούν το σώμα της στο ιδανικό σχήμα.

Η 45χρονη ηθοποιός αστειεύτηκε σε μια νέα συνέντευξη της στο InStyle, πως αν δεν κάνει γυμναστική, το σώμα της μεταμορφώνεται και παίρνει μια πολύ ανεπιθύμητη φόρμα.

«Πρέπει να δουλέψω τόσο σκληρά για να μην γίνω σαν λεωφορείο», δήλωσε η Μπάριμορ στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό, καθώς την φιλοξενεί στο εξώφυλλο του Αυγούστου, η φωτογράφηση για το οποίο έγινε στο σπίτι της.

Όμως η Μπάριμορ είπε ότι «είναι εντάξει» μ' αυτό και ότι πρέπει να «τρώει πραγματικά καθαρά και υγιεινά» και να κάνει μία ώρα πιλάτες «τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα».

«Αυτό ακριβώς είναι το ταξίδι μου», είπε. «Αυτό είναι το κάρμα μου. Δεν ξέρω, ίσως ήμουν αδύνατη και κακιά σε μια προηγούμενη ζωή».

Ωστόσο όπως είχε δηλώσει παλιότερα στο περιοδικό People ποτέ δεν «τιμώρησε» τον εαυτό της για το σώμα της και δεν υπέκυψε στις πιέσεις του Χόλιγουντ για να χάσει βάρος. «Ποτέ, δεν θα το έκανα ποτέ», είχε πει το 2019.

Πάντως, όπως είπε, τους τελευταίους μήνες, κατά την παραμονή της στο σπίτι με τις δύο κόρες της, την 7χρονη Όλιβ και την 6χρονη Φράνκι, εξαιτίας της Covid-19, κατάλαβε ότι η άσκηση είναι το κλειδί για να είναι μία καλή μαμά.

«Μεταξύ της κατ' οίκον εκπαίδευσης και της εργασίας, ένιωσα πολύ καταπιεσμένη στην αρχή - και μισώ να αισθάνομαι καταπιεσμένη», είπε στο InStyle. «Ήταν περίεργο να είμαι μαμά και δασκάλα και φίλη. Ένιωσα λυπημένη για λίγο... Τότε συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να ανέβω. Έχω τόση ενσυναίσθηση και υπομονή για όλους, αλλά για μένα, είναι αρρώστια», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός είπε ότι μαζί με το να μαθαίνει πώς να φροντίζει καλύτερα τον εαυτό της κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έμαθε επίσης από το κίνημα Black Lives Matter για το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό.

«Δεν μπορείς να τροφοδοτείσαι από την αρνητικότητα. Γι' αυτό, για μένα, αυτό που συμβαίνει τώρα στον κόσμο δεν το νιώθω ως κάτι αρνητικό. Αισθάνομαι ότι έχει καθυστερήσει», είπε. «Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς να προχωρήσουμε, και με βάση την ιστορία, δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο μπορούν να συμφωνήσουν όλοι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συλλογική συνείδηση αυτή τη στιγμή - μια αμερικανική και παγκόσμια αφύπνιση», πρόσθεσε.