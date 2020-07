Πολιτική

Κορονοϊός: τα νέα μέτρα της κυβέρνησης

Πρόσθετα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, η ανάγκη προσήλωσης στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και αυστηροποίησης των μέτρων στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, συζητήθηκε σήμερα σε ευρεία τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά το πέρας της οποίας ανακοινώθηκαν νέα μέτρα από την κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ότι «δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση. Το άνοιγμα της χώρας πρέπει να γίνεται με πρώτο μέλημα την ασφάλεια τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τους κατοίκους των τουριστικών προορισμών». Επέμεινε δε στην αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων που έχουν προβλεφθεί, στην εντατικοποίηση των ελέγχων και στη λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, ειδικά στα βόρεια σύνορα της χώρας.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα, η Πατρίδα μας αναδείχθηκε σε διεθνές πρότυπο στον πόλεμο κατά του κορονοϊού. Τονίσαμε, πως γυρίζουμε στη «νέα κανονικότητα», τηρώντας τις συστάσεις των ειδικών. Τονίσαμε, πως ανοίγουμε τις πύλες της χώρας, χωρίς καμιά έκπτωση στα ζητήματα δημόσιας υγείας.

Τονίσαμε ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των εργαζομένων, των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η αύξηση στα εισαγόμενα και στα εσωτερικά κρούσματα, χτυπά καμπάνα κινδύνου. Απαιτεί, να βάλουμε φρένο στον επικίνδυνο εφησυχασμό. Διότι ο κορονοϊός δεν έφυγε. Είναι εδώ, και τρέφεται, από τα απαράδεκτα φαινόμενα χαλάρωσης.

Υπαγορεύει ταυτόχρονα, πρόσθετα μέτρα, σε ό,τι αφορά τις αφίξεις. Κυρίως, από τις γειτονικές, βαλκανικές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ύστερα από ευρεία τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη, αποφασίστηκε:

1ον. Όσοι εισέρχονται για μη ουσιώδεις λόγους, από τις 6.00 το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου 2020 από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό, που να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα.

2ον. Η υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger Locator Form (PLF) παραμένει σε ισχύ. Ο ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης του PLF, περιορίζεται στις 24, από 48 ώρες, πριν την άφιξη στην Ελλάδα.

3ον. Ενισχύεται ο αριθμός των ελέγχων για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Για το λόγο αυτό, δεκάδες κλιμάκια ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένους, πάνω από 300, ελέγχους σε όλη την Ελλάδα μέχρι την Κυριακή.

Η Κυβέρνηση αξιολογεί συνεχώς τα επιδημιολογικά δεδομένα και λαμβάνει τις αποφάσεις της, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και την ανησυχία του για την υγειονομική κατάσταση στα Βαλκάνια, εξέφρασε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Στη σύσκεψη μετείχαν: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Ακης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας Πρόληψης και Εθελοντισμού Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο ΓΓ Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών Θανάσης Κοντογεώργης, ο Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Aρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Θεόδωρος Κλιάρης, ο Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, ο Επίκουρος Καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων Κίμων Δρακόπουλος, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας, ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Χαμπίδης.