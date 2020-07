Κοινωνία

Δολοφονία Μακρή: Ξέσπασε η Βικτώρια Καρύδα στο δικαστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χήρα του επιχειρηματία επιτέθηκε φραστικά στους κατηγορούμενους για τον φόνο του συζύγου της.

Της Αντιγόνης Θάνου

Με λυγμούς και κυριευμένη από θυμό, η Βικτώρια Καρύδα, η σύζυγος του Γιάννη Μάκρη, που έπεσε νεκρός έξω από το σπίτι του στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018, μη αντέχοντας να κοιτάζει τους κατηγορούμενους, ξέσπασε… «Σκοτώσατε τον άντρα μου για να πληρωθείτε και να μεγαλώσετε εσείς τα δικά σας παιδιά», φώναξε.

Στην χθεσινή της κατάθεση, ανέφερε ότι αναγνώρισε τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους - μέσα από τις κάμερες του σπιτιού της - να εκτελεί εν ψυχρώ τον σύζυγο της.

Λίγο αργότερα, η ευφορία των κατηγορουμένων “λύγισε” την Βικτώρια Καρύδα. Όπως ανέφερε η ίδια, «Στην αίθουσα της δίκης, στο διάλειμμα, καθόταν ο κατηγορούμενος με τον αδερφό του και την γυναίκα του. Γελάγανε με χαρά, την ίδια στιγμή που εγώ είμαι σε κατάθλιψη και στεναχώρια. Έχουν αφαιρέσει την ζωή του άντρα μου, αφήνοντας δυο μικρά παιδάκια χωρίς μπαμπά και τους γονείς του Γιάννη χωρίς το παιδί τους».

Η δίκη συνεχίστηκε με τις καταθέσεις των υπόλοιπων μαρτύρων. Ένας από αυτούς ήταν και ο αστυνομικός που διερευνά την υπόθεση. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το αυτοκίνητο με το οποίο έφυγαν οι δράστες, είχε ενοικιαστεί από εταιρεία στη Γλυφάδα και είχε επιστραφεί μια ημέρα νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε συμφωνηθεί, καθαρό και πλυμένο, κάτι που παραξένεψε τους υπάλληλους. «Από τα στοιχεία του ατόμου που είχε ενοικιάσει το αυτοκίνητο, προέκυψε πως σε διάστημα 20 ημερών είχαν ενοικιαστεί στο ίδιο όνομα τέσσερα αυτοκίνητα και είχαν κλειστεί δωμάτια σε τρία ξενοδοχεία», σημείωσε.

Ο μάρτυρας συνέχισε λέγοντας: «Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε καταφέρει από το υλικό από τις κάμερες, να έχουμε την πινακίδα και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων. Δεν μπορώ να πω ότι αυτά που ενοικίασαν, ήταν αυτά που κυκλοφορούσαν έξω από το σπίτι του επιχειρηματία. Σύμπτωση; Ατυχία;»

Μία απάντηση που έφερε ένταση από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, αλλά και ερωτήσεις από την έδρα.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Γιατί τους πιάσατε τότε;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Δεν έχω γνώση όλης της δικογραφίας.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Είναι σαν να μας λέτε “Κακώς τους έχετε πιάσει. Πώς κάνετε δικογραφία;”

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Αυτό που σε εμένα έκανε εντύπωση, ήταν η συμπεριφορά τους. Πως άλλαξαν τρία ξενοδοχεία και τέσσερα αυτοκίνητα σε διάστημα 20 ημερών.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Πώς προβήκατε στην σύλληψη;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Είχαμε ισχυρές ενδείξεις.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 17 Ιουλίου.