Κοινωνία

Δολοφονία στον Πειραιά: Συνελήφθη και ανακρίνεται ένας 49χρονος

Ποια ήταν η σχέση του με το θύμα. Τι είπε στους λιμενικούς.

Ένας 49χρονος άστεγος συνελήφθη και κρατείται από την ασφάλεια του Λιμενικού, ως ο δράστης της δολοφονίας μίας 40χρονης γυναίκας, που το πρωί βρέθηκε νεκρή με τραύμα στον λαιμό, πιθανόν από μαχαίρι, στην Παγόδα του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 49χρονος φέρεται να υποστήριξε στους λιμενικούς ότι διατηρούσε σχέση με την άτυχη γυναίκα και ότι κάποια στιγμή στη διάρκεια της νύχτας διαπληκτίστηκαν, με αποτέλεσμα να την χτυπήσει στο κεφάλι με κάποιο αντικείμενο, το οποίο δεν θυμάται.

Ο 49χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το πρωί στο σημείο της δολοφονίας συνέδραμε και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Λιμενική Αρχή Πειραιά.