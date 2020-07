Υγεία - Περιβάλλον

Σακχαρώδης Διαβήτης: Διαρκή οφέλη από την συνεχή καταγραφή της γλυκόζης

Γράφει η Eυανθία Διαμάντη - Κανδαράκη, Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη ΥΓΕΙΑ.

Ως ενδοκρινολόγος φροντίζοντας καθημερινά ασθενείς από όλες τις ηλικιακές ομάδες με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ,1+2) ολοκληρώνω την κλινική παρακολούθηση των ασθενών με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι η συνεχής καταγραφή του σακχάρου με το “Holter Σακχάρου CGM (Continuous Glucose Monitoring)”.

Η πλειοψηφία των ασθενών που το χρησιμοποιούν βλέπουν οφέλη, και αισθάνονται πολύ πιο σίγουροι, διότι εκτιμούν το γεγονός ότι είναι μια ασφαλής μέθοδος ελέγχου των συνεχών μεταβολών του σακχάρου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Είναι γνωστό ότι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, επηρεάζονται από τις διατροφικές συνήθειες καθώς και από τη θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής, είτε αυτή είναι αντιδιαβητικά δισκία είτε είναι ινσουλινοθεραπεία. Το Holter Σακχάρου καταγράφει συνεχώς αυτές τις μεταβολές, χωρίς να χρειάζεται οι ασθενείς να ελέγχουν συνεχώς το σάκχαρό τους.

Όλη η προσπάθεια μου εστιάζεται στο να γίνει η τεχνολογία ευρύτερα διαθέσιμη, ως εργαλείο ενίσχυσης της παροχής καλύτερης ρύθμισης του σακχάρου με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και την επιλογή της αποτελεσματικότερης διαιτητικής και φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη.

Μελέτες έχουν δείξει ότι λειτουργεί αυτή η προσέγγιση σε όλο το ηλικιακό φάσμα, επιβάλλεται όμως να συνδυαστεί με συστηματική παρακολούθηση από τον ειδικό ιατρό και ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο χρήσης του. Πρόσφατες τυχαιοποιημένες μελέτες ασθενών άνω των 60 ετών με διαβήτη που συνέκριναν δύο ομάδες, η μία συνεχής καταγραφής και η άλλη με τυπικούς μετρητές γλυκόζης, έδειξε ότι η ομάδα συνεχούς καταγραφής (Holter) παρουσίασε λιγότερα σοβαρά επεισόδια υπογλυκαιμίας και μείωσε επίσης τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c στατιστικά σημαντικά.

Η εκπαίδευση για όλους τους ασθενείς είναι υψίστης σημασίας, γιατί μόλις το κατανοήσουν, χρησιμοποιούν την χρόνια καταγραφή με μεγάλη επιτυχία και πειθαρχούν στις οδηγίες ρύθμισης του σακχάρου, καθόσον τα αποτελέσματα της καλύτερης ρύθμισης είναι ορατά. Μερικοί ασθενείς είναι πολύ ικανοί και αυτάρκεις και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με ελάχιστη εκπαίδευση.

Θα πρέπει όμως να αναφερθεί και να τονισθεί ότι ένα σημαντικό και πρακτικό θέμα που αφορά την εφαρμογή της συνεχούς καταγραφής, είναι ότι το Holter Σακχάρου δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, προς το παρόν, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να δυσκολεύονται με τη «NON-STOP» επιλογή για την σωστή ρύθμιση του σακχάρου τους. Θα πρέπει αυτό το διαδικαστικό αλλά σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπισθεί έγκαιρα και σωστά από τους αρμόδιους φορείς.

Συνοπτικά: NON-STOP: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Το πρώτο βήμα στην τεχνολογία του «NON-STOP - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ», είναι να πληροί ο ασθενής τις ενδείξεις και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την αξιολόγηση του θεράποντος ιατρού. Το δεύτερο βήμα είναι η επιλογή ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού συστήματος. Το τρίτο βήμα είναι η εφαρμογή, η ερμηνεία και οι εξατομικευμένες οδηγίες.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρέχει σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης 4-6 ημερών συγχρόνως με την παροχή υπεύθυνης ερμηνείας των καταγραφών από τον ειδικό ενδοκρινολόγο μαζί με τις ενδεδειγμένες φαρμακευτικές οδηγίες. Παράλληλα παρέχει, από ειδική διατροφολόγο, κατάλληλη διατροφή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ασθενούς αναλόγως των μεταβολών του σακχάρου που προκαλούν οι διατροφικές του συνήθειες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, αρχικά συζητώ με τους ασθενείς μου ποια αισθάνονται ότι είναι η πιο κατάλληλη συσκευή για τις ανάγκες και την ασφάλεια τους. Όσον αφορά το κόστος, αυτό θα επιβαρύνει τον ασθενή, μέχρις ότου τα ασφαλιστικά ταμεία αναγνωρίσουν ότι η σπουδαιότητα του «προλαμβάνειν» είναι η σημαντικότερη προσφορά υγείας στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

*Άρθρο της Eυανθίας Διαμάντη-Κανδαράκη, Ενδοκρινολόγου - Διαβητολόγου, Διευθύντριας Τμήματος Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη ΥΓΕΙΑ.