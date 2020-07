Κοινωνία

Τουρίστρια με κορονοϊό έτρωγε σε εστιατόριο

Η γυναίκα που κάνει διακοπές σε ελληνικο νησί, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Πήγε εκδρομή και έφαγε με την παρέα της σε ταβέρνα. Ιχνηλατούνται οι επαφές της.

Στην Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου νοσηλεύεται από το βράδυ της Παρασκευής μια 60χρονη ομογενής από την Αμερική που διαγνώσθηκε μετά από μοριακό έλεγχο θετική στον κορωνοϊό.

Πρόκειται για μια γυναίκα που διέμενε μαζί με μια φίλη της σε ξενοδοχείο της πόλεως Ρόδου. Το πρωί της Παρασκευή οι δύο γυναίκες πήγαν εκδρομή εκτός πόλεως Ρόδου και συνέφαγαν σε εστιατόριο.

Ξαφνικά η γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική όπου υποβλήθηκε αρχικώς σε rapid test το οποίο βγήκε αρνητικό και ακολούθως σε τεστ μοριακού ελέγχου που ήταν θετικό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και νοσηλεύεται.

Σήμερα το πρωί το τεστ μοριακού ελέγχου επαναλήφθηκε στο νοσοκομείο, αφού έτσι προβλέπεται σε περίπτωση εισαγωγής ασθενή από άλλη υγειονομική μονάδα, και το τεστ αυτό βγήκε θετικό.

Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη ιχνηλάτηση, ενώ σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν και η φίλη της έχει τον ιο. Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: dimokratiki