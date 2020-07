Κόσμος

Πού κάνουν φέτος διακοπές οι Ιταλοί

Ολιγοήμερες οι διακοπές των Ιταλών. Η θέση που έχει η Ελλάδα στις προτιμήσεις τους.

Σύντομες διακοπές στη χώρα τους αποφάσισαν να κάνουν φέτος οι ιταλοί, σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορικών και τουριστικών ενώσεων της χώρας, τα οποία επεξεργάσθηκε το δημοσκοπικό ινστιτούτο Swg.

Το 50% των Ιταλών που θα πάνε διακοπές δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από τον τόπο διαμονής του για περισσότερο από μία εβδομάδα. Σχεδόν το 40%, δε, θα «αποδράσει» από τις πόλεις για μόλις τέσσερις ημέρες. Επιβεβαιώνεται, επίσης, η τάση που είχε εκδηλωθεί στις αρχές Ιουνίου, με το 93% των Ιταλών να δηλώνει ότι πήγε ή θα πάει διακοπές εντός εθνικών συνόρων.

Οι περισσότεροι τυχεροί που θα μπορέσουν, έστω και για λίγες ημέρες, να ξεκουραστούν εκτός σπιτιού προτιμούν τη θάλασσα της Σικελίας, της Απουλίας και τα εντυπωσιακά θέρετρα της Τοσκάνης. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, πόλεις όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία, η Βενετία και η Νάπολη -με τα σχεδόν αμέτρητα αριστουργήματα της τέχνης και της αρχιτεκτονικής- φέτος επιλέγονται μόνο από το 15% των Ιταλών.

Για το 7% του συνόλου, το οποίο αποφάσισε να κάνει διακοπές στο εξωτερικό, η Ελλάδα παραμένει κύρια επιλογή. Οι πιο «δυνατοί» προορισμοί, σύμφωνα με τα στοιχεία των ενώσεων καταναλωτών και τουρισμού, είναι η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ισπανία.

Τέλος, φέτος χάνει πολύ έδαφος η Μεγάλη Βρετανία, ενώ στις προτιμήσεις των Ιταλών ανεβαίνει σημαντικά η Αυστρία, η οποία θεωρείται και ασφαλέστερος προορισμός.