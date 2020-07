Οικονομία

Έρχονται μέτρα για τα πανηγύρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής περιοριστικών μέτρων για τα πανηγύρια, άφησε ο Νίκος Παπαθανάσης. Τι είπε για την στήριξη των επιχειρηματιών και τις μειώσεις ενοικίων σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για τα πανηγύρια ανά την χώρα, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του κορονοϊού προανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.

Μιλώντας στο OPEN o υφυπουργός Ανάπτυξης έκανε γνωστό ότι μέσα στις επόμενες δύο μέρες θα ανακοινωθούν τα νέα περιοριστικά μέτρα για τα πανηγύρια, όπου παρατηρείται συνωστισμός και δεν τηρούνται οι αποστάσεις, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται σε εστίες διάδοσης του κοριονοϊού.

«Τα ελεγκτικά κλιμάκια είναι κάθε μέρα στον δρόμο», τόνισε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι εάν διαπιστωθούν αυτές τις ημέρες παραβάσεις, το αμέσως προσεχές διάστημα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει περιοριστικά μέτρα. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι όπου παρατηρείται συνωστισμός και δεν τηρούνται οι αποστάσεις, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται σε εστίες διάδοσης του κορονοϊού, θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Ο κ. Παπαθανάσης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανασταλούν τα πανηγύρια εάν δεν τηρούνται τα μέτρα και παραδέχτηκε πως είναι δύσκολος ο πλήρης έλεγχος της εφαρμογής τους.

Σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από την Κέρκυρα, ο οποίος είπε ότι θα υπάρξει πρόσθετη στήριξη στους επιχειρηματίες, αν χρειαστεί. Εξειδικεύοντας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα επεξεργαστεί τα στοιχεία από τους τζίρους των επιχειρήσεων τον Ιούλιο για να δει τι επιπλέον μέτρα στήριξης θα λάβει.

Για τις μειώσεις ενοικίων σε εμπορικές επιχειρήσεις αλλά κι εργαζόμενους που δεν είναι σε αναστολή και έχουν εξαιρεθεί από το «πακέτο» μειώσεων Ιουλίου, ο κ. Παπαθανάσης παρέπεμψε στο υπουργείο Οικονομικών και σε αυτά που θα επεξεργαστεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα.