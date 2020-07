Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συναγερμός από την αιφνιδιαστική αύξηση των κρουσμάτων στην Κοζάνη

Σε ετοιμότητα οι υγειονομικές αρχές στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μεταξύ των νέων κρουσμάτων και εισαγόμενα από την Σερβία.

Αιφνίδια αύξηση των κρουσμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συντονιστή ΕΟΔΥ Δυτικής Μακεδονίας, λοιμωξιολόγου Ιορδάνη Ρωμιόπουλου, υπάρχουν εννέα νέα θετικά κρούσματα στην Περιφέρεια.

Από αυτά, ένας είναι κάτοικος Καστοριάς, τέσσερις δηλώνουν κάτοικοι της πόλης της Κοζάνης, τρεις είναι κάτοικοι των χωριών στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ένας ασθενής είναι Σερβικής καταγωγής, ο οποίος κατά την επιστροφή στην πατρίδα του είχε τροχαίο ατύχημα και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Κοζάνης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός τον κορονοϊό.

Από την ιχνηλάτηση που έγινε στον Σέρβο πολίτη διαπιστώθηκε ότι ήταν διερχόμενος και δεν έμεινε σε κάποιο κατάλυμα της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα θετικά κρούσματα στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, από τις 24 Ιουνίου 2020 μέχρι σήμερα, ανέρχονται συνολικά σε 36, εκ των οποίων τα 25 είναι κάτοικοι του νομού Καστοριάς, 10 κάτοικοι του νομού Κοζάνης και ένα είναι Σερβικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τον κ. Ρωμιόπουλο, όλα τα νέα θετικά κρούσματα του νομού Κοζάνης χαρακτηρίζονται «συμπωματικά με ήπια έως μέτρια συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος». Τρεις ασθενείς εξ αυτών νοσηλεύονται στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό και παρακολούθηση.

Μεταξύ των εννέα νέων θετικών κρουσμάτων, τα δύο είναι εισαγόμενα από τη Σερβία, ενώ για τα υπόλοιπα επτά δεν αναφέρεται πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό, ούτε επαφή με θετικό κρούσμα. «Τα συγκεκριμένα περιστατικά χαρακτηρίζονται ως ορφανά», τόνισε ο κ. Ρωμιόπουλος.

Στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, που έχει ορισθεί ως νοσοκομείο αναφοράς της Δυτικής Μακεδονίας, νοσηλεύονται συνολικά επτά περιστατικά covid 19. Ο κ. Ρωμιόπουλος ανέφερε ότι «θα δούμε τις προσεχείς ημέρες, μέσω των ιχνηλατήσεων που κάνουμε, τι διαστάσεις θα λάβει η στιγμιαία αύξηση των ορφανών κρουσμάτων κορονοϊού».