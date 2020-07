Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: σοβαρός τραυματισμός του Γκριεζμάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θωρείται δεδομένο ότι θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αγωνία για τη συμμετοχή του στον επαναληπτικό με την Νάπολι για το Champions League.

Φόβοι για την συμμετοχή του Αντουάν Γκριεζμάν στον επαναληπτικό αγώνα για τους «16» του Champions League με την Νάπολι, στις 8 Αυγούστου, εκφράζονται στο «στρατόπεδο» της Μπαρτσελόνα. Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής, τραυματίσθηκε και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Βαγιαδολίδ (σ.σ. νίκησε η Μπάρτσα με 1-0).

«Οι εξετάσεις που διεξήχθησαν σήμερα το πρωί, έδειξαν ότι ο Αντουάν Γκριεζμάν, υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον τετρακέφαλο του δεξιού ποδιού», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση των Καταλανών και επισημαίνεται, «Η διαθεσιμότητά του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της αποθεραπείας».

Θεωρείται δεδομένο ότι ο Γκριεζμάν θα μείνει εκτός αποστολής στα δυο παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση του ισπανικού πρωταθλήματος με Οσασούνα και Αλαβές και θα ακολουθήσει το ειδικό πρόγραμμα που του δόθηκε από τους θεράποντες ιατρούς.