Αθλητικά

GP Αυστρίας: “περίπατο” έκανε ο Χάμιλτον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Ξόρκισε τα φαντάσματα” ο Bρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής. “Μαύρη” Κυριακή για την Ferrari…

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) είδε πρώτος την καρό σημαία στο αυστριακό γκραν πρι, επιστρέφοντας στις νίκες στην πίστα Σπίλμπεργκ ύστερα από τέσσερα χρόνια.

Ο Χάμιλτον εκκίνησε από την πρώτη θέση, έχοντας την pole position και δεν την έχασε ποτέ σε όλη τη διάρκεια της κούρσας. Ο έτερος πιλότος της Mercedes, Βάλτερι Μπότας, «έκλεψε» τη δεύτερη θέση από τον Μαξ Φερστάπεν (Red Bull Racing), όταν τον προσπέρασε μόλις τέσσερις γύρους πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας και τον άφησε τρίτο, κάνοντας το «1-2» για τη γερμανική ομάδα.

Τέταρτος ήταν ο Αλεξάντερ Άλμπον (Red Bull Racing) και πέμπτος ο Λάντον Νόρις (McLaren), ύστερα από έναν απίθανο τελευταίο γύρο στη διάρκεια του οποίου προσπέρασε διαδοχικά Ρικιάρντο, Στρολ και Πέρεθ.

Αντίθετα, η Κυριακή ήταν «μαύρη» για τη Ferrari, που είδε τα μονοθέσιά της να εγκαταλείπουν από το ξεκίνημα, όταν ο Σαρλ Λεκλέρκ πήγε να προσπεράσει τον συνάδελφό του στην ιταλική ομάδα, Σεμπάστιαν Φέτελ, τον χτύπησε και αμφότεροι τέθηκαν εκτός αγώνα.