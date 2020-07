Life

“Γυναίκα χωρίς όνομα”: πρώτη επιλογή των τηλεθεατών

Η δημοφιλής δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που ολοκληρώθηκε μετά από δύο σεζόν, κυριάρχησε στην ζώνη προβολή της.

Η επιτυχημένη παράδοση των καθημερινών δραματικών σειρών του ΑΝΤ1 συνεχίστηκε και τη φετινή σεζόν με τη «Γυναίκα χωρίς όνομα» να καταγράφει πρωτιές και υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Η αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον με τα πάθη, τις ίντριγκες και τις ανατρεπτικές εξελίξεις στη ζωή των ηρώων της, ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, για 2η συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, για το διάστημα 16.09.2019 έως και τις 10.07.2020, η «Γυναίκα χωρίς Όνομα» προηγήθηκε του ανταγωνισμού, στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη προβολής της, με μέσο όρο 18,4%. Η σειρά κατέγραψε τις υψηλότερες επιδόσεις της στα γυναικεία κοινά, όπου σε επιμέρους ηλικιακή ομάδα σημείωσε μέσο όρο τηλεθέαση 28,2%. Το σίριαλ παρακολούθησαν 1.042.259 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω για 1’.

Η «Γυναίκα χωρίς όνομα» κέρδισε την αγάπη και την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού από το πρώτο επεισόδιο και έγραψε τα τελευταία χιλιόμετρα της πορείας της με δυνατές στιγμές αγωνίας και συγκίνησης.

