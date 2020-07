Οικονομία

Αναδρομικά: έκδοση της απόφασης του ΣτΕ για τις συντάξεις

Τέλος στην αγωνία εκατομμυρίων απόμαχων της εργασίας βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Την Τρίτη αναμένεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό την πρόεδρό της Ειρήνη-Μαίρη Σαρπ, να δημοσιεύσει την απόφασή της για το ζήτημα των περικοπών των συντάξεων.

Το ζήτημα των συντάξεων απασχόλησε την Ολομέλεια του ΣτΕ με τη διαδικασία της πρότυπης-πιλοτικής δίκης (νόμος 3900/2020) μετά από αίτηση του ΕΦΚΑ, ο οποίος προέβαλε το επιχείρημα ότι στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας εκκρεμούν περίπου 6.000 συναφείς αγωγές συνταξιούχων.

Το αίτημα του ΕΦΚΑ έγινε δεκτό από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του ΣτΕ και στη συνέχεια, σύμφωνα με το νόμο 3900/2010, «πάγωσαν» όλες οι εκκρεμείς δίκες των συνταξιούχων στα Διοικητικά Δικαστήρια για τις περικοπές των συντάξεων τους, όπως και η έκδοση αποφάσεων.

Η υπόθεση συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ την 10η Ιανουαρίου 2020, με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Γεώργιο Τσιμέκα. ?