Παναθηναϊκός - Νέντοβιτς: τεράστια τιμή για μένα η πράσινη φανέλα

Το μήνυμα του Σέρβου γκαρντ στους φιλάθλους του «τριφυλλιού»...

Ενθουσιασμένος για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό δηλώνει ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα του συλλόγου, στην οποία δήλωσε ότι είναι «πεινασμένος» να παίξει και πως έχει μεγάλο κίνητρο να προσφέρει στο «τριφύλλι». Ο Σέρβος γκαρντ δήλωσε ότι «αποτελεί τεράστια τιμή για μένα που θα φορέσω την πράσινη φανέλα» και υπογράμμισε πως «από μόνη της αυτή η φανέλα σου φέρνει επιπλέον πίεση, ωστόσο παράλληλα σου δίνει ένα μεγάλο κίνητρο».

Αναφορικά με τους λόγους, για τους οποίους επέλεξε τον Παναθηναϊκό, ο Νέντοβιτς επισήμανε ότι οι άνθρωποι του συλλόγου του ανέλυσαν το πρότζεκτ της ομάδας και «μου έδειξαν πόσο με θέλουν και πόσο σημαντικός θα είμαι για αυτό το πρότζεκτ». Μιλώντας συγκεκριμένα για τους γενικούς διευθυντές της ΚΑΕ, Φραγκίσκο Αλβέρτη και Δημήτρη Διαμαντίδη, ο 29χρονος άσος τους χαρακτήρισε θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ και υπογράμμισε ότι «με έκαναν να καταλάβω πως ο Παναθηναϊκός είναι για μένα το ιδανικό μέρος να συνεχίσω την καριέρα μου».

Όσον αφορά τις τελευταίες δύο σεζόν της καριέρας του στην Αρμάνι Μιλάνο, ο έμπειρος γκαρντ αρκέστηκε να πει ότι «θέλω να ξεχάσω το τι συνέβη και να κοιτάξω μπροστά. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η ομάδα μου, ο Παναθηναϊκός».

Τέλος, ο Νέντοβιτς έστειλε κι ένα μήνυμα στους φιλάθλους του «τριφυλλιού», λέγοντας: «Ανυπομονώ να παίξω για αυτούς. Θέλω να τους πω ότι έχω μεγάλο κίνητρο να προσφέρω στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Μόνο σκληρή δουλειά απαιτείται».

Αναλυτικά ο Νέντοβιτς μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

- Για το «τριφύλλι» και την ιστορία του: «Ο Παναθηναϊκός είναι από τις σπουδαιότερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι το club με τη μεγαλύτερη ιστορία στην Ευρωλίγκα. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό να κατακτά τα ευρωπαϊκά τρόπαια με τον Ζέλικο (σ.σ. Ομπράντοβιτς). Αποτελεί τεράστια τιμή για μένα που θα φορέσω την πράσινη φανέλα. Από μόνη της αυτή η φανέλα σου φέρνει επιπλέον πίεση, ωστόσο παράλληλα σου δίνει ένα μεγάλο κίνητρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

- Για τους λόγους, για τους οποίους αποδέχθηκε την πρόταση των «πράσινων»: «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τη μία μέρα έγινε η πρόταση και την επομένη το θέμα τελείωσε. Με κάλεσαν στο τηλέφωνο ο κ. Διαμαντίδης, ο κ. Αλβέρτης, ο κ. Παππάς και ο κ. Βόβορας. Τέσσερις άνθρωποι μου μίλησαν για το πρότζεκτ και μου ανέλυσαν το πλάνο τους. Μου έδειξαν πόσο με θέλουν και πόσο σημαντικός θα είμαι για αυτό το πρότζεκτ. Όλα τα παραπάνω έκαναν εύκολη την απόφασή μου. Είμαι "πεινασμένος" να παίξω και να προσφέρω στον Παναθηναϊκό».

- Για τους γενικούς διευθυντές της «πράσινης» ΚΑΕ, Φραγκίσκο Αλβέρτη και Δημήτρη Διαμαντίδη: «Πρόκειται για δύο θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη ότι με κάλεσαν για να μου αναλύσουν το πλάνο τους. Ήξεραν τα πάντα για εμένα. Ήταν ευθείς και καθαροί απέναντί μου. Μου εξήγησαν τα πάντα γύρω από το φιλόδοξο πρότζεκτ του Παναθηναϊκού. Με έκαναν να καταλάβω πως ο Παναθηναϊκός είναι για μένα το ιδανικό μέρος να συνεχίσω την καριέρα μου».

- Για τις δύο δύσκολες σεζόν στην Ιταλία: «Νιώθω υπέροχα. Προπονούμαι σκληρά επί καθημερινής βάσης από τον Απρίλιο. Αν αρχίσω να μιλάω για τα όσα έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια, ενδεχομένως θα χρειαστεί να μιλάμε για μια ολόκληρη μέρα. Θέλω να ξεχάσω το τι συνέβη και να κοιτάξω μπροστά. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η ομάδα μου, ο Παναθηναϊκός».

- Για την κατάσταση με τον κορονοϊό στη Σερβία: «Η κατάσταση εδώ είναι δύσκολη. Έχουμε πολλά νέα κρούσματα κάθε μέρα. Μας λένε ότι όλα είναι εντάξει, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι. Προσπαθώ να μένω στο σπίτι και να βγαίνω μόνο για να πηγαίνω στο γυμναστήριο να κάνω την προπόνησή μου».

- Για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Από την ημέρα που έγινε γνωστό πως θα συνεχίσω την καριέρα μου στον Παναθηναϊκό δέχθηκα πολλά μηνύματα στα social media από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι μου έδειξαν πόσο ενθουσιασμένοι είναι. Με καλωσόρισαν με τον καλύτερο τρόπο. Με έκαναν να αισθάνομαι όμορφα. Γνωρίζω καλά πως στο ΟΑΚΑ δημιουργούν μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ να παίξω για αυτούς. Θέλω να τους πω ότι έχω μεγάλο κίνητρο να προσφέρω στον Παναθηναϊκό. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν ήμουν όπως θα ήθελα. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Δεν χρειάζονται τέτοια. Μόνο σκληρή δουλειά απαιτείται».