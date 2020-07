Οικονομία

Κορονοϊός: “Στεγνή” από τουρίστες η Αθήνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απογοητευτική η εικόνα στην πρωτεύουσα. Λειτουργεί μόλις το 15% των ξενοδοχείων. Άδειοι οι δρόμοι στις τουριστικές περιοχές.