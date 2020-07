Αθλητικά

Γιώργος Δώνης: Υπεγράφη το “διαζύγιο” με τον Παναθηναϊκό

Επισήμως εκτός ΠΑΟ ο προπονητής μετά από δύο χρόνια. Ο αντικαταστάτης και οι προτάσεις.

Το «διαζύγιο» με τον Γιώργο Δώνη, που είχε επί της ουσίας δρομολογήσει η ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού από το βράδυ της 28ης Μαΐου, με την επιστολή που είχε αποστείλει στην οικεία του 50χρονου προπονητή, επισημοποιήθηκε πριν από λίγα 24ωρα και με... υπογραφές.

Αν και η εφετινή σεζόν ολοκληρώνεται για τους «πράσινους» την προσεχή Κυριακή (19/07, 20:00), στον εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ, ο Δώνης ήρθε προ ημερών σε συμφωνία με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, τόσο για το θέμα των οφειλομένων από δεδουλευμένα όσο και γι’ αυτό της αποζημίωσης για τον τρίτο χρόνο του συμβολαίου.

Κι ακολούθως υπέγραψε τη λύση της συνεργασίας του με τους «πράσινους», που θα «ενεργοποιηθεί» και τυπικά την προσεχή Δευτέρα (20/07), την επομένη του τελευταίου παιχνιδιού της σεζόν.

Ο Δώνης μάλιστα, συμφώνησε να λάβει μέχρι το τέλος του μήνα ένα μέρος των χρημάτων που του οφείλονται «πακέτο» (ποσό που ξεπερνά τις 700.000 Ευρώ) και θα εξοφληθεί υπόλοιπο σε δόσεις έως τον προσεχή Οκτώβριο.

Μέσα στην εβδομάδα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, σκοπεύει να κάνει το τραπέζι σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα (από τη Δευτέρα, άλλωστε, άπαντες θα φύγουν με άδειες), προκειμένου να αποχαιρετίσει παίκτες και συνεργάτες και να τους ευχαριστήσει για τη συνεργασία τους την τελευταία διετία.

Για τον Δώνη υπάρχει ενδιαφέρον από την πρωταθλήτρια Ισραήλ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, που αναζητά τον αντικαταστάτη του Βλάνταν Ίβιτς κι εντός των ημερών θα μιλήσει με τους Ισραηλινούς, για να ενημερωθεί αναλυτικά για το πρότζεκτ τους. Παράλληλα, ενδιαφέρονται ομάδες από το Βέλγιο, το Κατάρ και τη Σ. Αραβίας και μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον του.

Η αποχώρηση του Δώνη φέρνει σε πρώτο πλάνο την άφιξη του αντικαταστάτη του Ντάνι Πογιάτος στην Αθήνα. Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να έρθει στην Αθήνα το αργότερο έως το Σάββατο (υπάρχει μικρή πιθανότητα και για την Παρασκευή), έχοντας ήδη δώσει τα χέρια με τον Παναθηναϊκό (και υπογράψει σχετικό συμβόλαιο) για συνεργασία δύο ετών, με ημερομηνία έναρξης την 20η Ιουλίου.

Στο τεχνικό τιμ του θα ενταχθούν ένας άμεσος συνεργάτης, ένας γυμναστής κι ένας προπονητής τερματοφυλάκων, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του «Γ. Καλαφάτης», προχωρώντας στον προγραμματισμό της καλοκαιρινής προετοιμασίας, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 Αυγούστου.