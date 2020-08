Life

Rahul Mishra: ύμνος στη Φύση και στην Ελευθερία (βίντεο)

Με τη συλλογή Butterfly People, ο σχεδιαστής μόδας Rahul Mishra αποτίει φόρο τιμής στη φύση, την ομορφιά και την ελευθερία.

Ο Ινδός σχεδιαστής μόδας παρουσίασε την Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020/21 συλλογή Butterfly People, η οποία είναι εμπνευσμένη από το πνεύμα της συνύπαρξης μέσω της μεταναστευτικής και πανδημικής κρίσης.

«Η συλλογή Butterfly People απαντά σε μια απλή, αλλά πολύ επίκαιρη ερώτηση “ποια είναι η σημασία της υψηλής ραπτικής σε τέτοιες στιγμές;”. Οι τελευταίοι μήνες ήταν μια περίοδος που όλοι στο ατελιέ αγωνιστήκαμε μαζί. Το “μαζί” είναι η πιο σημαντική λέξη εδώ. Διασφαλίσαμε ότι κάθε τεχνίτης θα έχει υποστήριξη παρά το επίσημο lockdown σε εθνικό επίπεδο και την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων. Ήμασταν ανήσυχοι, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί όλα φαίνονταν αβέβαια. Αλλά ήμασταν μαζί – σε πνεύμα συνεργασίας» ανέφερε ο σχεδιαστής μόδας με έδρα το Νέο Δελχί.

«Η υψηλή ραπτική αποδείχθηκε σαν ένα άλμα πίστης. Μας ένωσε, καθώς αρχίσαμε να σκεφτόμαστε, να ονειρευόμαστε, να σχεδιάζουμε από την ασφάλεια των σπιτιών μας και να δημιουργούμε τα πρώτα δείγματα με λίγα κεντήματα στο στούντιο. Συχνά με ρωτούν για την ανάγκη των ρούχων που είναι τόσο πολυτελή, με τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειας και υπερβολής. Η βασική ιδέα πίσω από την πολυτέλεια που προσπαθούμε να προωθήσουμε είναι να πιέσουμε για βιώσιμη απασχόληση της βιοτεχνίας. Πράγματι, υπάρχει μια ατάραχη έκφραση της τέχνης μέσα από τα μοτίβα μας, αλλά κάθε βελονιά, κάθε κόμπος σχετίζεται στενά με το παρόν και το μέλλον ενός τεχνίτη, που έχει πληγεί από την πανδημία. Ο μεγαλύτερος ισοπεδωτής, που δεν είδε φυλή, θρησκεία ή κοινωνική ιεραρχία, έφερε μαζί του μια θάλασσα αλλαγής» υπογράμμισε ο Rahul Mishra.

Ο Ινδός σχεδιαστής για να περιγράψει τη συλλογή του χρησιμοποίησε τον αφορισμό του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν: «Το να ζεις μόνο δεν είναι αρκετό» είπε η πεταλούδα. «Πρέπει να έχεις λιακάδα, ελευθερία και ένα μικρό λουλούδι».