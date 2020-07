Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ: νέα πίστωση σε δικαιούχους

Περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις λαμβάνουν άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών, «Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 20.507 δικαιούχων του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 172 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 60.804, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 484,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 80.290 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει, μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Η προθεσμία οριστικοποίησης της αίτησης λήγει αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Επισημαίνεται ότι 41.120 δικαιούχοι του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, οι οποίοι έχουν λάβει τη χρηματοδοτική ενίσχυση, δεν είχαν επωφεληθεί από τον 1ο κύκλο του προγράμματος. Συνολικά, περίπου 100.000 επιχειρήσεις έχουν ενισχυθεί μέχρι σήμερα από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Ι ή την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ.

Οι πληρωμές του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα συνεχιστούν στο τέλος της εβδομάδας».