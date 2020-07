Αθλητικά

Θάνατος Βούλγαρου οπαδού: ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι

Κατηγορούνται για εμπλοκή στο θανατηφόρο οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. Τι υποστήριξαν στην απολογία τους

Απολογήθηκαν σε ανακρίτρια και αφέθηκαν υπό όρους ελεύθεροι δύο νεαροί οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή στο οπαδικό επεισόδιο που κατέληξε στο θάνατο του 28χρονου Βούλγαρου, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονη, στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής στη Θεσσαλονίκη.

Η εμπλοκή τους στην υπόθεση ανακοινώθηκε προ 15ημέρου από την αστυνομία, σε συνέχεια της έρευνας που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης. Εκτός από τους συγκεκριμένους δύο είχε ανακοινωθεί η εμπλοκή δύο ακόμη προσώπων που αναμένεται να απολογηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και το όνομα του 48χρονου φίλου της κατηγορούμενης οδηγού. Για τον τελευταίο δεν έχει γίνει γνωστό εάν πήρε κλήση να απολογηθεί.

Όσοι απολογήθηκαν σήμερα στην 2η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης υποστήριξαν ότι δεν έχουν σχέση με την επίθεση εναντίον του άτυχου Βούλγαρου, την οποία οι διωκτικές αρχές απέδωσαν σε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Φέρονται να υποστήριξαν πως βρέθηκαν στην περιοχή για αναψυχή και επρόκειτο στη συνέχεια να μεταβούν στο κλειστό γήπεδο της Πυλαίας για να παρακολουθήσουν αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και πως όταν αντιλήφθηκαν την επίθεση έτρεξαν κι απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της αυτοπρόσωπης εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, όπως επίσης της απαγόρευσης ενασχόλησης και συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες.

Για την υπόθεση έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη η 26χρονη οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου στην οποία αποδίδεται η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο. Δύο ακόμη νεαροί είχαν συλληφθεί από την πρώτη στιγμή και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.?