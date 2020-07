Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρομπότ “ξανθιά γυναίκα”... δουλεύει στο Δημόσιο!

Ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ, το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να μοιάζει εμφανισιακά αλλά και να ενεργεί ως γυναίκα δημόσιος υπάλληλος, ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινό σε μια δημόσια υπηρεσία της Σιβηρίας.

Το ρομπότ-υπάλληλος έχει μακριά ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια και εξυπηρετεί τους πελάτες στην πόλη Περμ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1.100 χλμ ανατολικά της Μόσχας.

Μέχρι στιγμής βοηθάει στην έκδοση πιστοποιητικών για τους πολίτες που έχουν λευκό ποινικό μητρώο ή δεν έχουν καταδικαστεί για χρήση ναρκωτικών, έγγραφα τα οποία απαιτούνται στη Ρωσία για την διεκπεραίωση διάφορων νομικών συναλλαγών.

Το ρομπότ έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με την μέση Ρωσίδα, ανακοίνωσε η εταιρεία που την σχεδίασε, η Promobot.

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προήλθαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης με βάση την ανάλυση των χαρακτηριστικών πολλών χιλιάδων γυναικών.

Το ρομπότ, το οποίο φοράει την στολή υπαλλήλου ληξιαρχείου, δηλαδή λευκό πουκάμισο και καφέ γιλέκο, μπορεί να μιμηθεί περισσότερες από 600 ανθρώπινες εκφράσεις κουνώντας τα μάτια του, τα φρύδια του, τα χείλη του και άλλους μηχανικούς μύες που καλύπτονται από τεχνητό δέρμα, ανακοίνωσε η Promobot.

Μπορεί να ρωτάει και να απαντάει γενικές ερωτήσεις και είναι συνδεδεμένο με έναν σαρωτή και έναν εκτυπωτή. Επίσης έχει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων εγγράφων και μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως έναν υπάλληλο ληξιαρχείου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της συγκεκριμένης υπηρεσίας Λεονίντ Γκρόμοφ.