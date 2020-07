Αθλητικά

Σερζ Οριέ: Άνδρας ομολόγησε την δολοφονία του αδερφού του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αδελφός του ποδοσφαιριστή Σερζ Οριέ πέθανε μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε έξω από νυχτερινό κέντρο.

Ένας άνδρας κρατείται από τις αστυνομικές Αρχές της Τουλούζης, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του Κρίστοφερ Οριέ, αδελφού του ποδοσφαιριστή Σερζ Οριέ, ο οποίος δολοφονήθηκε στην γαλλική πόλη.

Ο άντρας παρουσιάσθηκε αυτοβούλως στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα της Τουλούζης για να ομολογήσει τη δολοφονία του 26χρονου Οριέ, όπως ανέφερε πηγή της αστυνομίας.

Ο Οριέ, με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού, πέθανε την Δευτέρα (13/7) το πρωί μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, τραυματισμένος στην κοιλιά, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών, σε μια βιομηχανική περιοχή στα περίχωρα της Τουλούζης.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «La Depeche», το περιστατικό συνέβη έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Οι μάρτυρες κάνουν λόγο για επεισόδιο με αφορμή μία γυναίκα, το οποίο θεωρείται η αιτία αυτής της θανατηφόρας επίθεσης.

Ο μικρός αδελφός του Σερζ Οριέ, υπήρξε ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος σε ερασιτεχνικό επίπεδο με την Ροντέο της Τουλούζης, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για βίαιη συμπεριφορά και ληστείες.