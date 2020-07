Κοινωνία

Εκατοντάδες μεθυσμένοι οδηγοί το τριήμερο

Το «έτσουξαν» και έπιασαν τιμόνι. Που βεβαιώθηκαν οι περισσότερες παραβάσεις.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς το αλκοόλ αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και μάλιστα των θανατηφόρων.

Το τριήμερο από Παρασκευή 10 Ιουνίου έως την Κυριακή 12 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 12.835 έλεγχοι (αλκοτέστ) και βεβαιώθηκαν 471 παραβάσεις, ως ακολούθως:

78 στην Αττική,

71 στην Κεντρική Μακεδονία,

64 στην Πελοπόννησο,

59 στην Κρήτη,

42 στη Θεσσαλονίκη,

31 στη Θεσσαλία,

27 στη Δυτική Ελλάδα,

24 στο Νότιο Αιγαίο,

22 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

19 στη Στερεά Ελλάδα,

12 στο Βόρειο Αιγαίο,

11 στη Δυτική Μακεδονία,

6 στα Ιόνια Νησιά και

5 στην Ήπειρο.

Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι το 3,67% των οδηγών που ελέγχθηκαν βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Επιπλέον, από τους 471 συνολικά παραβάτες, με ποσοστό μέθης άνω των 0,60 mgr/lt (πλημμεληματική παράβαση) οδηγούσαν 47 άτομα.