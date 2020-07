Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαξίμου: πιο αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, σε σύσκεψη με τις πολιτικές και υγειονομικές Αρχές, μετά την αύξηση των νέων κρουσμάτων.

H εντατικοποίηση των ελέγχων και η αυστηρή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού συζητήθηκαν σήμερα στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Το πλαίσιο είναι επαρκές. Υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής του» τόνισε ανοίγοντας τη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός και ζήτησε «αυστηροποίηση στους ελέγχους χωρίς εκπτώσεις». Επεσήμανε δε δύο τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση και αφορούν στην προστασία της Υγείας των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές και στην αποφυγή του συγχρωτισμού και των συναθροίσεων, ειδικά στους κλειστούς χώρους. Επίσης τόνισε την ανάγκη μεγαλύτερης ενεργοποίησης των Δήμων και των Περιφερειών για την εφαρμογή των μέτρων.

Σαρωτικους ελέγχους χωρίς εκπτώσεις ζήτησε ο Πρωθυπουργός να γίνουν κυρίως στις τουριστικές περιοχές και δη στα καταστήματα εστίασης, τα beach bars, τα κλαμπ και τα κέντρα διασκέδασης, σε χώρους δηλαδη όπου παρατηρείται έντονος συνωστισμός ορθιων.





Η κυβέρνηση "ακολουθεί" το μοντέλο των ελέγχων, προστίμων ακόμη και του κλεισίματος επιχειρήσεων που παραβαίνουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ευελπιστωντας αυτό να είναι αρκετό, ώστε να ανακοπούν τα φαινόμενα χαλάρωσης και να μην χρειαστεί να επιστρατεύσει επιπλέον μέτρα.





Σαρωτικοι ελεγχοι θα γίνουν και στα ΜΜΜ ενω στις πύλες εισόδου και ιδίως σε επισκέπτες που προέρχονται από επιδημιολογικά επιβαρυμενες χώρες όπως πχ το Ηνωμένο Βασίλειο, τα τεστ θα είναι πολλαπλάσια, σχεδόν καθολικά.

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός ανέφερε στην έναρξη της σύσκεψης:

“Ο σκοπός της συνάντησης είναι πολύ συγκεκριμένος: Να κάνουμε μια εξέταση του τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και των συστάσεων που έχουν γίνει ως προς την εφαρμογή των μέτρων σχετικά με τον Covid. Είμαστε, μαζί, όλοι οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών σωμάτων. Έχω μια εικόνα από τους ελέγχους οι οποίοι έχουν γίνει και από την Ελληνική Αστυνομία και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από το Υφυπουργείο Εμπορίου, από το ΣΥΚΕΑΑΠ (Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου).

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Αυτή τη στιγμή κρίνω ότι το πλαίσιο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας -με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε και με βάση τις υποδείξεις των ειδικών- είναι πλαίσιο επαρκές. Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα εφαρμογής. Άρα, θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ότι για να μπορέσουμε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πιθανό δεύτερο κύμα, αυτά τα οποία έχουμε καθορίσει ως απαραίτητες, ελάχιστες προϋποθέσεις για να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, τηρούνται.

Δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημεία: Το πρώτο έχει να κάνει με την τήρηση όλων των κανόνων και του πλαισίου υγιεινής από τους εργαζόμενους, ειδικά στον κλάδο του τουρισμού και εστίασης. Υποχρεωτική χρήση μάσκας και όλα τα σχετικά τα οποία έχουν προβλεφθεί από τις κανονιστικές πράξεις. Και το δεύτερο, προφανώς, η αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Εχουμε ουκ ολίγα τέτοια προηγούμενα. Νομίζω, αυτό φάνηκε και από τους ελέγχους σε μπάρ, κλειστά κέντρα διασκέδασης, όπου είχαμε περισσότερο κόσμο από τον επιτρεπόμενο. Εκεί, βλέπω εγώ, ότι είναι τα μεγάλα προβλήματα. Και θα πρέπει να είμαστε αυστηροί στους ελέγχους μας. Θα πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα και δεν είμαι διατεθειμένος από αυτήν την πολιτική να κάνω αυτή τη στιγμή εκπτώσεις.

Επομένως, θέλω να ακούσω σύντομα από όλους πως σκέφτεστε να αναδιατάξετε τις δυνάμεις σας ενόψει των επόμενων ημερών και των επόμενων εβδομάδων αναγνωρίζοντας απολύτως ότι, προφανώς, δεν είναι το αποκλειστικό αντικείμενό σας. Πλην, όμως, αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα να είμαστε σίγουροι ότι στέλνουμε σε όλους ένα μήνυμα: ότι έλεγχοι γίνονται και όπου χρειάζεται επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που ορίζει η Νομοθεσία και οι σχετικές κανονιστικές πράξεις.

Αυτό είναι ένα ζήτημα -και γι’ αυτό κάλεσα και τον Υπουργό Εσωτερικών- το οποίο αφορά και τους Δήμους. Δεν μπορεί Περιφέρειες και Δήμοι να είναι έξω από αυτήν την υπόθεση. Δεν αφορά μόνο τον κεντρικό μηχανισμό. Άρα είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό να μεταφερθεί και στις Περιφέρειες και στους Δήμους. Τους χρειαζόμαστε όπως ήταν μέχρι σήμερα. Συνεργάτες σε αυτήν την μεγάλη εθνική προσπάθεια την οποία κάνουμε”.

Στη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους συμμετέχοντες να δώσουν προτεραιότητα στους ελέγχους στους χώρους, ανοιχτούς και κλειστούς, όπου παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός. Ένταση των ελέγχων θα υπάρξει και στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Οι έλεγχοι θα σχεδιάζονται από το συντονιστικό επιχειρησιακό όργανο που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα παρέχει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο, όπου εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς (ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Εθνικη Αρχή Διαφάνειας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή) που συμμετέχουν στην ελεγκτική διαδικασία, θα προστεθεί ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφέρεια και από τους μεγάλους ή παραλιακούς Δήμους της χώρας, ώστε να υπάρξει απόλυτος συντονισμός των ελέγχων και καλύτερη κατανομή των δυνάμεων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών Θανάσης Κοντογεώργης, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Θεόδωρος Κλιάρης.

Κόντρα για "ανύπαρκτα μέτρα"

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται «Ο κ. Μητσοτάκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του μισού υπουργικού συμβουλίου με αφορμή την επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, για να καταλήξουν πως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και πολυκαταστήματα, την οποία η κυβέρνηση χωρίς εξήγηση κατήργησε πριν μία εβδομάδα, πρέπει τελικά να είναι υποχρεωτική. Το αλαλούμ δυστυχώς συνεχίζεται...».

Απαντώντας, η ΝΔ αναφέρει «στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν σε πλήρη σύγχυση. Σήμερα εξέδωσαν ανακοίνωση για μέτρα που δεν ανακοινώθηκαν ποτέ. 'Η δεν διαβάζουν ή δεν καταλαβαίνουν. Μάλλον συμβαίνουν και τα δύο».

Σε δήλωση του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης αναφέρει «μετά τα επικοινωνιακά σόου των τελευταίων εβδομάδων, η Κυβέρνηση ανακάλυψε ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα που η ίδια εξήγγειλε με καθυστέρηση. Βέβαια, πρώτη από όλους καλείται να τα εφαρμόσει η ίδια και τα στελέχη της. Όσο ο κίνδυνος του κορονοϊού είναι παρών, η υγεία των πολιτών είναι πάνω από όλα».