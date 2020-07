Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: ανησυχία για τα “ορφανά κρούσματα” στα αστικά κέντρα (βίντεο)

Τι λέει ο Επικ. Καθ. Επιδημιολογίας για τους χώρους όπου πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα, τον κλιματισμό στα καταστήματα και τους προβληματισμούς των ειδικών.